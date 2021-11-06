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Başkan Bakkalcıoğlu hemzemin geçitler ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi - Son Dakika

Başkan Bakkalcıoğlu hemzemin geçitler ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi

06.11.2021 11:24
Başkan Bakkalcıoğlu hemzemin geçitler ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı'nın ardından yapılan gündem dışı görüşmelerde ilçenin ortasından geçen ve zaman zaman trafiği durduran hemzemin geçitler ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı'nın ardından yapılan gündem dışı görüşmelerde ilçenin ortasından geçen ve zaman zaman trafiği durduran hemzemin geçitler ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Meclis toplantısı bitiminde söz alan Adalet ve Kalkınma Partisi Belediye Meclis üyesi Abdurrahman Kırgız hemzemin geçitlerde yaşanan sıkıntıları dile getirerek "Geçtiğimiz günlerde İtfaiyenin oralarda yaklaşık yarım saate yakın hemzemin geçidin açılmasını bekledik. Tren gelmiş, yolu kapatmış, trenin geçmesini bekledik. Biliyorsunuz Bozüyük'ümüzün ortasından bir tren yolu geçiyor ve her geçen günde bu tren taşımacılığının ben artacağını duyuyorum ve düşünüyorum. Şimdi bizim hastanemiz de yapıldı. Emeği geçenlere de buradan teşekkür ediyorum. Belediye olarak bir hemzemin geçide ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum" dedi ve bu konuda neler yapılabileceğini sordu.

Başkan Bakkalcıoğlu bu soru üzerine göreve geldiği ilk günden itibaren hemzemin geçitler konusunda DDY ile üst düzeyde görüşmeler ve önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Yapılan çalışmalar kapsamında Saraycık Caddesi'ndeki trafik sorununu da çözecek olan bir Viyadük köprü projesi hazırlandığını ve onay için DDY'na sunduklarını ve yaklaşık olarak 1 yıldır projenin onay beklediğini söyledi. Başkan Bakkalcıoğlu konuyla ilgili olarak "Tek şeritli, tek yönlü yol yapalım dedik. Yani Saraycık Caddesi'ni tümden kapatmaktansa, ya güneyden kuzeye yada kuzeyden güneye tek şeritli, 4 metre genişliğinde ve tek yönlü geçen bir köprü. O zaman olabiliyor. Viyadük şeklinde. Şimdi onun da sonucunu bekliyoruz. Buna onay verilmiyor. Devlet Demir Yollarımız niye onay vermiyor bilmiyorum. Birde de Turan Ekmek'in orda, kokoreççilerin arkasındaki köprü var arkadaşlar. O köprüyü yapmak lazım. Biz her türlü katkıya hazırız ama bekliyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde de Devlet Demir Yollarımız onaylayacak ve köprü yapımının önü açılacaktır. Gönderdiğimiz projedeki köprü, kent içerisindeki, hem sanayi çarşısındaki hem de Saraycık Caddesi'ndeki trafiğe ortak katkı verecek bir köprüdür. "İlk önceliklidir." diye düşünüyoruz" dedi. - BİLECİK

Başkan Bakkalcıoğlu hemzemin geçitler ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi
Başkan Bakkalcıoğlu hemzemin geçitler ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi
Başkan Bakkalcıoğlu hemzemin geçitler ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi
Başkan Bakkalcıoğlu hemzemin geçitler ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi
Başkan Bakkalcıoğlu hemzemin geçitler ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi
Başkan Bakkalcıoğlu hemzemin geçitler ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Saraycık, Bozüyük, Kasım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Bakkalcıoğlu hemzemin geçitler ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Bakkalcıoğlu hemzemin geçitler ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi - Son Dakika
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