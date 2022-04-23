Başkan Baltacı: "Sofralarımız dostlarımızla daha güzel" - Son Dakika

Geleneksek "Arnavutköy iftarı" bu sene de Arnavutköy Belediyesi davet salonunda düzenlendi.

Geleneksel olarak düzenlenen "Arnavutköy iftarı" bu sene de Arnavutköy Belediyesi davet salonunda düzenlendi. Düzenlenen iftara Arnavutköy Kaymakam vekili Dr. M. H. Nail Anlar, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, dernek ve vakıfların ilçe temsilcileri, muhtarlar ve kamu çalışanları katıldı. Konuşmalar sonrasında okunan Ezan-ı Şerif ile misafirler iftarını açtı.

"Sofralarımız dostlarımızla daha güzel"

İftarda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Geleneksel olarak her yıl Ramazan münasebeti ile ilçemizin sivil toplum örgütleri, idarecileri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlarımız, derneklerimiz, okul müdürlerimiz, cami imamlarımız, kurum ve kuruluşların idarecileri ilçemizin bir özeti sayabileceğimiz kardeşlerimizi davet ediyoruz. Ramazan'ın bu güzel atmosferini birlikte hem iftar etmeye, hem de kalben yakınlıklarımız zaten var ama bedenen de beraber olmak Ramazan aynının atmosferini doya doya teneffüs etmek için sizlerle beraber olmayı arzu ediyoruz. İlçemizin bir ucundan bir ucuna görevlerimizi icra ederken belki ihmal ettiğimiz dostluklarımızı da tazeleyeceğimiz bir ortamı oluşturmaya gayret ediyoruz. Sofralarımız siz değerli dostlarımız ile daha da güzel. Ramazan ayının artık son dilimine girdik bizi biz yapan değerler var bunlar bizim ortak değerlerimiz. Ülkemizin gelecek yarınlara ulaşması için elinden gelen her şeyi esirgemeyecek durumda olan siz değerli dostlarımızın inşallah ilerleyen zamanlarda ülkemiz için, gelecek nesiller için daha yapacak çok işimiz harcayacak çok mesaimiz var" dedi. - İSTANBUL