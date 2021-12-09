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Başkan Bıyık, vatandaşların evlerine konuk oldu - Son Dakika

Başkan Bıyık, vatandaşların evlerine konuk oldu

09.12.2021 11:38
Başkan Bıyık, vatandaşların evlerine konuk oldu

Vatandaşları evlerinde ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, talep ve önerileri dinledi.

Vatandaşları evlerinde ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, talep ve önerileri dinledi.

Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ile birlikte belirli periyotlarla ev ziyaretlerini sürdüren Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşların taleplerini dinliyor. İhtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmadıklarını söyleyen Başkan Bıyık, "Devletimizin sıcak yüzünü vatandaşlarımıza hissettirmek ve her daim yanlarında olduğumuzu göstermek için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Darıca'da gönül belediyeciliğini ve sosyal belediyeciliği en iyi şekilde uygulamak için çalışıyoruz. Toplumun her kesimiyle diyaloglarımızı sürdürüyoruz. Özellikle her mahallede ihtiyaç sahibi ailelerimize hassasiyetle yaklaşıyoruz. Bir vatandaşımızın yüzü gülmüyorsa, bir ailemiz mutlu değilse bunda bizim de sorumluluğumuzun olduğunu düşünerek daha çok vatandaşımıza ulaşmak ve sorunlarını dinlemek için gayret ediyoruz. Yapmış olduğumuz insan odaklı hizmetlerimizin karşısında ailelerimize ve vatandaşlarımıza bir nebze olsun yardımcı olmak, hayatlarını kolaylaştırmak adına çalışmalarımızı ve projelerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu. - KOCAELİ

Başkan Bıyık, vatandaşların evlerine konuk oldu
Başkan Bıyık, vatandaşların evlerine konuk oldu
Başkan Bıyık, vatandaşların evlerine konuk oldu
Başkan Bıyık, vatandaşların evlerine konuk oldu

Muzaffer Bıyık, Yüksel Kara, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Bıyık, vatandaşların evlerine konuk oldu - Son Dakika


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