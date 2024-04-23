Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 23 Nisan\'da Koltuğunu Çocuğa Devretti

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında koltuğunu Fatmagül Özpınar İlkokulu 4. Sınıf Öğrencisi Anıl Kılınçkaya'ya devretti. Çocuk Başkan Kılınçkaya, akıllı atık toplama sisteminin kurulması ve yeşil alanların korunması ve artırılması için talimat verdi. Kılınçkaya, okullarda ihtiyacı olan çocuklara ücretsiz yemek hizmeti istedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104'ncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hizmet Binası önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Genel Sekreter Cansel Tuncer, Genel Sekreter Yardımcıları, Başkan Danışmanları, Daire Başkanları, Şube Müdürleri, Belediye Personeli, Zabıta Personeli, Büyükşehir Belediyesi Aday İzcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Başkan Böcek, koltuğunu devir ettiği Anıl Kılınçkaya ile birlikte Atatürk Anıtına çelenk sundu. Başkan Böcek ve törene katılan çocuklar coşkuyla bayrakları dalgalandırdı.

Koltuğunu devretti

Çelenk sunma törenin ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamında devir teslim töreni yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koltuğunu Fatmagül Özpınar İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Anıl Kılınçkaya'ya devretti. Devir teslimde Anıl Kılınçkaya'ya Milli Eğitim İlçe Müdürü Yakup Hoplar, Okul Müdürü Mehmet Aşık Doğan, annesi Dilek Kılınçkaya ve babası Mustafa Kılınçkaya eşlik etti.

Atamızı örnek alarak çalışacağım

Başkanlık koltuğunu Başkan Böcek'ten devralan Anıl Kılınçkaya da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, şöyle konuştu:

"Mustafa Kemal Atatürk gibi ileri görüşlü, ülkesine faydalı ve çocukları çok seven bir başkan olarak görevimi yürütmek istiyorum. Belediye Başkanı olarak öncelikle sokaklara çöp atılmasını engelleyen bir takip sistemi kurmak istiyorum. Çocukların güven içinde oynayabileceği yeşil alan parkları çoğaltacağız. Parkların yanına tarım bahçeleri yaparak, her çocuğun sebze meyve yetiştirmesine imkan sağlamak istiyorum. Okullarda ihtiyacı olan çocuklara ücretsiz yemek hizmeti vereceğim. Bu yemekleri de ev kadınlarına yaptırarak, onlara da iş imkanı sağlayacağım. Halk Ekmek fabrikalarının çoğaltılmasını sağlayacağım. Görevi bana devreden Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e şükranlarımı sunuyorum."

"Çocuklara armağan en büyük bayram"

Çok önemli ve gurur dolu bir gün yaşadıklarını kaydeden Başkan Muhittin Böcek, "Cumhuriyetimizin de kurulmasına vesile olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104'ncü yıl dönümünde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kahraman gazileri ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Dünyada çocuklara armağan edilen en büyük bayramı yaşıyoruz. Bu kutsal görevi Anıl Kılınçkaya'ya devretmekten büyük mutluluk duydum. Atamızın 'Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz' diye işaret ettiği günler bu yaşlardan başlıyor. Anıl Başkanımızın yapacağı çalışmalar da çevre var, kadınlara destek var, çocuklar var" diye konuştu.

Başkan Böcek ve Anıl Kılınçkaya daha sonra birlikte 23 Nisan resmi törenlerini izledi. - ANTALYA