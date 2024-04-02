Başkan Büyükkılıç, esnaf ziyaretlerine devam ediyor

Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sık sık gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerini Hunat Mahallesi'nde sürdürürken, esnaflar da sıcak ve samimi karşıladığı Büyükkılıç'a yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı tebriklerini ilettiler.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sonrasında milletin iradesi ile yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşla kucaklaşmaya devam ediyor.

Hunat Camii'nde kıldığı öğle namazının ardından esnaf ve vatandaş ile bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, esnaflarla sohbet edip, hayırlı işler temennisinde bulundu.

Büyükkılıç'ı sıcak ve samimi bir şekilde karşılayan Kayserililer güven tazeleyerek yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a tebriklerini iletti. Vatandaşlar, Büyükkılıç'a, "Başkanım hayırlı uğurlu olsun, Allah utandırmasın, tebrik ederiz. Görevinizde başarılar diliyoruz" diyerek hem dua hem de teşekkür ettiler.

Başkan Büyükkılıç, Ahi ahlakı ile ahlaklanmış esnafların gönlünde yer edip, dualarını almaya devam edeceğini ve Kayserililerin her zaman yanında yer aldıklarını ifade etti.

Bir bisiklet tamiri yapan esnafı ziyaret eden Büyükkılıç, bisiklet kullanımının sağlık yönünden çok önemli olduğunu söylerken, esnaf da bir uçtan bir uca Kayseri'nin bisiklet için en ideal şehir olduğunu paylaştı.

Vatandaşların talep ve önerilerini de dinleyen Başkan Büyükkılıç, Kayserililerle ziyaret esnasında hatıra fotoğrafı da çektirdi. - KAYSERİ