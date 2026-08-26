Büyükkılıç'tan Malazgirt ve Büyük Taarruz Mesajı - Son Dakika
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Büyükkılıç'tan Malazgirt ve Büyük Taarruz Mesajı

Büyükkılıç\'tan Malazgirt ve Büyük Taarruz Mesajı
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Malazgirt Zaferi'nin 955. ve Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Zaferleri kutlayan Büyükkılıç, Sultan Alparslan ve Atatürk başta olmak üzere şehit ve gazileri rahmetle andı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz Muharebesi yıl dönümleri dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Büyükkılıç mesajında, tarihin iki önemli dönüm noktası olan destansı zaferleri yıl dönümlerinde büyük bir onur ve heyecanla kutladıklarını söyledi.

Başkan Büyükkılıç, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi ve Anadolu'nun Türk yurdu kalacağının mührü niteliğindeki Büyük Taarruz Zaferi'nin yıl dönümleri dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mesajında, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi'nin 955'inci ve Anadolu'nun Türk yurdu olarak kalacağının mührünü vuran Büyük Taarruz'un ise 104'üncü zafer yıl dönümü olan 26 Ağustos'ta, kahramanca mücadele eden şehit ve gazileri, rahmet ve minnetle yad ettiğini kaydetti.

Büyükkılıç, "Aziz milletimizin tarihinde dönüm noktaları niteliğindeki zaferlerin yıl dönümlerini büyük bir onur ve heyecanla kutluyoruz. Bu anlamlı ve müstesna günde, bu iki büyük zaferin yıl dönümünde, 'bayrağı bayrak yapan üzerindeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır' dizeleri ile bu kutlu yurdun bu şanlı millet için önemini bir kez daha idrak ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Mesajında, Malazgirt Zaferi'nin komutanı Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Büyük Taarruz'un komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de rahmet ve minnetle yad ettiğini dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruz'un, bu büyük zaferlerin yıl dönümü kutlu olsun. Malazgirt'ten; asırların bu aziz milletin inancı, dirayeti, vatan ve millet sevgisinden hiçbir şey eksiltmediğinin en net göstergesi olan Büyük Taarruz'a, bu eşsiz zaferlerin komutanları Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle yad ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Malazgirt, Ağustos, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükkılıç'tan Malazgirt ve Büyük Taarruz Mesajı - Son Dakika

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