Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı'nın düzenlediği "Gençlik Buluşması" programında gençlerle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, "El ele, gönül gönle vermek suretiyle şehrimizi daha iyi konuma getirmek için gece gündüz demeden koşturuyoruz" dedi.
'Öğrenci ve Genç Dostu Belediye' sloganıyla gençlerle bir araya gelmeye özen gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kapsamda Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen gençlik buluşmasına katıldı.
Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ve gençler katıldı.
Başkan Büyükkılıç, burada gençlere hitap ederek, "Bir sevdası olan, ay yıldızlı Türk bayrağına, vatanına, milletine, devletine bağlı olan, bizim gurur kaynağımız olan sevgili gençlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyor, bir büyüğünüz olarak bağrıma basıyorum" dedi.
"Gece Gündüz Demeden Koşturuyoruz"
Yeni dönemde de çok önemli projeleri hayata geçireceklerini hatırlatan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz sizleri seviyoruz, sizler bizim geleceğimizsiniz, sizler bizim aydınlık yarınlarımızı parlatacak olan gençlerimizsiniz. Eğitimli, donanımlı, yerli ve milli anlayışın sahibi, bir kaygısı olan, kızıl elma diyen, turan diyen, bir Müslüman Türk genci olarak kimsesizin kimsesi olan her zaman fedakarlıkla, insanlara hizmet sevdası ile koşan canlarımızsınız. El ele, gönül gönle vermek suretiyle şehrimizi daha iyi konuma getirmek için gece gündüz demeden koşturuyoruz. Akıllı şehircilik projeleri, teknolojiyi önemseyen anlayış ile çevreci ve tabi ki mazlum insanların sesi olma yolundaki gayretlerimizle sizlere layık olmaya çalışıyoruz."
Kayseri'nin, 5 üniversitesi 75 bin civarında öğrencisi olan, her zaman gurur duydukları pırıl pırıl gençleri olan bir şehir olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Cenab-ı Allah'a şükrederek, 17-0 Büyükşehirle beraber Cumhur İttifakı'mızın kalesi olarak Kayseri'mizi paylaşıyoruz. İnşallah bu dönem yine masum insanların sesi olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bilge devlet adamı Devlet Bahçeli büyüğümüzün el ele verdiği bu süreçte onlara layık olma yolunda hep beraber gayret göstereceğimizi, inşallah 17-0 şekliyle hizmet etmeyi Mevla'm lütfetsin" diye konuştu.
"Sizlerin büyüğü olarak, sizlere layık olma yolunda sizlere yardımcı olma, sizlerin elinden tutma adına her zaman varız" diyen Büyükkılıç, Türkiye olarak, zor bir coğrafyada bulunduklarını buna rağmen masum ve mazlumların, yardım isteyenlerin elinden tuttuklarını sözlerine ekledi.
Başkan Büyükkılıç, sözlerinin sonunda "Kimsesizin kimsesi olma anlayışı ile ayrıştırmadan, ötekileştirmeden 1,5 milyon kardeşimizi bağrımıza basıyor, iyi ki varsınız diye buradan sevgilerimi belirtiyorum" dedi.
Program, konuşmaların ardından konserlerle devam etti. - KAYSERİ
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