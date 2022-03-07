Başkan Çerçi Akgedik'te vatandaşlar ile buluştu - Son Dakika
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Başkan Çerçi Akgedik'te vatandaşlar ile buluştu

07.03.2022 15:12
Başkan Çerçi Akgedik'te vatandaşlar ile buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 5500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konutlarında yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek sıkıntı ve taleplerini dinledi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 5500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konutlarında yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek sıkıntı ve taleplerini dinledi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediyesi'nin vizyon projelerinden olan 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konutlarında yaşayan vatandaşlar ile buluştu. Burada vatandaşların sıkıntı ve taleplerini dinleyen Belediye Başkanı Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Belediye başkanlığımızın ilk yıllarında seçim vaatlerimiz arasında yer alan toplu konut projemizin planlama çalışmaları tamamlanmış, gerekli altyapılar oluşturulmuştu. 2016 yılının mart ayında temeller kazıldı ve konutların temelleri atılmaya başladı. Uzun ve meşakkatli bir yolun sonunda TOKİ ile ortaklaşa Akgedik bölgemizde başlattığımız YunusKent Toplu Konut Projemiz ile vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyoruz. 5 bin 500 konutluk projemizin 2 bin 600 konutunu vatandaşımıza teslim ettik. Şu an 10 bine yakın vatandaşımız burada ikamet ediyor. 3. ve 4. etapta çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yunuskent'te ev sahibi olan komşularımızın yüzlerindeki o mutluluk ve sevinci görmek her şeye değer. Günümüzü Akgedik YunusKent'te komşularımızla birlikte geçirdik. TOKİ ile birlikte büyük emekler harcayarak evi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu güzel projenin hayata geçirilmesinde emeği olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi. - MANİSA

Başkan Çerçi Akgedik'te vatandaşlar ile buluştu
Başkan Çerçi Akgedik'te vatandaşlar ile buluştu
Başkan Çerçi Akgedik'te vatandaşlar ile buluştu
Başkan Çerçi Akgedik'te vatandaşlar ile buluştu

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Yunusemre Belediyesi, Mehmet Çerçi, konut, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Çerçi Akgedik'te vatandaşlar ile buluştu - Son Dakika


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