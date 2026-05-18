Başkan Çerçioğlu: "19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Çerçioğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: "19 Mayıs 1919, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milletimizin istiklal mücadelesini başlattığı tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu anlamlı gün, bağımsızlık irademizin ve milli birliğimizin en güçlü ifadesidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Gençlerimiz, bu büyük mirasın emanetçileri ve yarınlarımızın teminatıdır. Bizler de yerel yönetim olarak, eğitimden spora, bilimden teknolojiye kadar her alanda gençlerimizin önünü açacak yatırımları hayata geçiriyor; onların daha güçlü, daha donanımlı bir geleceğe hazırlanması için çalışıyoruz. Milli birlik ve beraberlik ruhuyla, daha güçlü bir Türkiye hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" - AYDIN