Başkan Çerçioğlu, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" - Son Dakika
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Başkan Çerçioğlu, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"

22.04.2022 13:36
Başkan Çerçioğlu, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 102. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 102. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Çerçioğlu mesajında şunları ifade etti: "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözleri bundan tam 102 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kurulması ile yaşam bulmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'ndaki eşsiz liderliği, TBMM'nin kurulmasında ve yönetim yetkisinin halka verilmesinde de aynı şekilde devam etmiştir. 'Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir' diyen Büyük Önderimiz, yüce meclisimizi kurarak, savaş meydanlarında cephe cephe verilen mücadelenin mutlak bir zafer ile taçlandırılmasını sağlamıştır. Eşit haklara sahip yurttaşlar olarak; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinde yaşamımızı anayasal güvence ile sağlayan ve aynı zamanda bu değerlerin koruyucusu olarak koca bir asrı geride bırakan TBMM'nin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Yaşadığı çağa damga vurmuş olan Atatürk, özgürlük ve bağımsızlığın zafer tacı olan TBMM'nin kuruluşunu gelecek nesillere, yani değerli çocuklara armağan etmiştir. Atatürk'ün bu işareti doğrultusunda; ulusal egemenliğimizin koruyucusu ve güzel ülkemizi her alanda en üst seviyeye çıkartacak olan çocuklarımıza inancım ve güvenim tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm çocuklarımızın ve milletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kuruluşunda yer alan ve bu özel günü çocuklara armağan eden tüm vekillerimizi bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyorum." - AYDIN

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Mustafa Kemal Atatürk, Ulusal Egemenlik, Çocuk, TBMM, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Çerçioğlu, 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun' - Son Dakika


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