Başkan Çolakbayrakdar: "Yeşil alanda dünya standardını üçe katlayacağız"

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, İklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan olumsuzluklara karşı, yeni dönemde 5 yılda 5 milyon metrekare yeşil alan ile yeni bir rekor elde edeceklerini söyledi.
Bilindiği üzere Dünya standartlarına göre kişi başına düşen yeşil alan miktarının 9 metrekare olduğunu hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'da yapılan yatırımlarla bu miktarın 15,65 metrekareye çıktığını vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, 5 yılda 5 milyon metrekarelik yeşil alan oluşturarak, kişi başına düşen yeşil alanı 26,51 metrekareye çıkaracaklarını ve böylece yeşil alanda dünya standardını üçe katlayacaklarını ifade etti.
"Şehre, 5 milyon metrekare yeşil alan kazandıracağız"
'Çevre Belediyeciliği' konu başlığı altında yüzlerce projeyi hayata geçireceklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Günümüzde en çok konuşulan ve en çok gündem olması beklenen işlerin başında çevre geliyor. İklim değişiklikleri, kuraklık, atıklar ve canlılar olmak üzere bunların hepsi bir bütün olarak çevreyi kapsıyor. Bu noktada 5 yıl içerisinde 1,5 milyon metrekare alanı kapsayan ve yaklaşık 200 noktada park yapmayı hedefliyoruz. Sadece park yapmakla yetinmeyeceğiz. Şehrin merkezinde ve merkeze yakın yerlerde ağaçlandırma çalışmaları ile 3,5 milyon metrekare orman alanını Kayseri'mize kazandıracağız. Toplamda 5 milyon metrekare yeşil alan kazandırmış olacağız. İklim değişikliği ve kuraklıkla ilgili dünyada bu konulara çözüm aranıyor. Bu noktada yeşillendirme çalışmaları buna en büyük etken olduğu için çalışmalarımız bunun için önemli ve değerlidir. Bu noktada 120 bin metrekare alanda kurulacak olan yeni bir kent parkı inşa edeceğiz. Hedefimiz, gelişim odaklı değer üreten bir Kocasinan'dır. Bu değerin tabi ki bölgeyi ciddi manada güzelleştirecektir. Bu ayrıca bölgeye değer odaklı bir noktaya getirmektir. 7'den 70'e herkese bir değer üretecek parklar zinciri kazandıracağız. Çevre Belediyeciliği içinde yüzlerce projeyi hayata geçireceğiz. Mithatpaşa'nın ardından 70 bin metrekare alanda bir parkı daha Zümrüt'e kazandırıyoruz. Ayrıca çocuklar için trafik eğitim parkı ile çocuklara trafik eğitimleri verilecek. Orman alanların içerisinde mevcut orman alanların kurtarılması ve eklenmesiyle olacak. Taşhan Fındıklı Mesire Alanında kamp ve trekking gibi alanlar olacak. Yeni Doğan Vefa Ormanı ile Kocasinan'da her bir gözünü açan bebeklerin adına, rahmetli olan kişilerin adına ve evlenen çiftler adına bir orman oluşturacağız" ifadelerini kullandı.
"Yeşil alanda da rekor üstüne rekor kırıyoruz"
Yapılan çalışmalarla 'Yeni bir yemyeşil Kocasinan' inşa ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Kocasinan için çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Mahallelerimizin arasında irili ufaklı her türlü park alanlarımızı yeniledik ve Kocasinan'ın dört bir yanında parklar yapıyoruz. Yaptığımız parklarla Kocasinan'ı yeşile bürünmüş bir ilçe haline getiriyoruz. Özellikle daha fazla park ve yeşil alanlar oluşturarak, ilçeyi yeşil alan oranıyla dünya normlarının iki katına çıkarttık. Daha yeşil Kocasinan kapsamında yaptığımız çalışmalarla ilçemizdeki park sayısını 524'e yükselttik. Bu kapsamda ilçemize toplam 2 Milyon 614 bin 761 metrekare yeşil alanı Kayserili vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Büyükşehir Belediyesi'nin Kocasinan sınırları içerisindeki 55 adet büyük park ve 3 Milyon 785 bin 200 metrekare yeşil alan ile toplam Kocasinan'ımızda 6 Milyon 399 bin 961 metrekare yeşil alan olmaktadır. Bilindiği üzere Dünya standartlarına göre kişi başına düşen yeşil alan miktarı 9 metrekare iken, yaptığımız hizmetlerle Kocasinan'da kişi başına düşen bu miktar 15,65 metrekareye ulaşmıştır. Dünya standartlarının üzerine çıkmamıza rağmen bunu kendimiz için yeterli görmeyerek, daha yeşil bir Kocasinan için gayretimizi devam ettiriyoruz. 5 yılda hedeflediğimiz 5 milyon metrekare yeşil alan ile kişi başına düşen bu miktarı 26,51 metrekareye çıkartarak, yeni bir rekor elde edeceğiz. Bütün gayretimiz, çabamız, bölge sakinlerine daha mutlu olacakları bir ortam hazırlamak içindir. Şimdiden parklarımız, Kocasinan'a ve Kayseri'ye hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.
"Yapılan her bir çalışma daha güzel bir Kocasinan içindir" diyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın daha da güzelleşmesi için yeni parklar yapmaya devam edeceklerini ifade etti. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Başkan Çolakbayrakdar: 'Yeşil alanda dünya standardını üçe katlayacağız' - Son Dakika
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