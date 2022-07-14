Başkan Çopuroğlu: "15 Temmuz ruhu, tıpkı Çanakkale ruhu gibi ilelebet payidar kalacaktır" - Son Dakika
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Başkan Çopuroğlu: "15 Temmuz ruhu, tıpkı Çanakkale ruhu gibi ilelebet payidar kalacaktır"

14.07.2022 17:45
Başkan Çopuroğlu: "15 Temmuz ruhu, tıpkı Çanakkale ruhu gibi ilelebet payidar kalacaktır"

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında; "Yüzyıllar geçse de 15 Temmuz ruhu tıpkı Çanakkale ruhu gibi ilelebet payidar kalacaktır" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında; "Yüzyıllar geçse de 15 Temmuz ruhu tıpkı Çanakkale ruhu gibi ilelebet payidar kalacaktır" dedi.

Başkan Çopuroğlu, 15 Temmuz günü Türk Milletinin ortaya koyduğu destansı mücadeleyle tarihe geçtiğini belirttiği mesajında şu ifadelere yer verdi; "15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan darbe girişimi aziz milletimize ve bu topraklara yapılan tarihin en büyük ihanetlerinden birisidir. Milli iradeyi hiçe sayan FETÖ mensubu teröristler, milletimizin, vatanperverliğini, bağımsızlık aşkını, bayrak ve ezan sevdasını hesaba katmamış ve hak ettikleri cevabı almışlardır. Bu yüce millet bir kez daha birlik ve beraberlik içinde 'Çanakkale Ruhu'yla hainlere gereken dersi vermiştir. Bu millet kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi tek vücut olmuş, inançla, vatan-millet sevdasıyla, tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet düsturuyla, bugününe, yarınlarına ve milli iradesine sahip çıkmıştır. Yüzyıllar geçse de hainleri, hainlerin kahpece girişimlerini unutmayacağız, unutturmayacağız. O karanlık gecede eşlerini, çocuklarını, geleceğini ve umutlarını geride bırakarak mücadeleye koşan bu aziz milletin evlatlarına teşekkür ediyoruz. Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'ne kast eden alçakların hain planına karşı koyarak milleti, vatanı, bayrağı uğruna canını veren şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Çanakkale, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Çopuroğlu: '15 Temmuz ruhu, tıpkı Çanakkale ruhu gibi ilelebet payidar kalacaktır' - Son Dakika

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