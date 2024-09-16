Başkan Demirçalı, Kırsal Mahalleleri Ziyaret Etti

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Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, kırsal mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinleri ile sohbet eden Başkan Demirçalı, istek ve talepleri dinleyerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, saha çalışma ekibi ile birlikte Yakapınar, Özler, Herekli, Kütüklü, Çatalpınar, Havraniye, Geçitli Cumhuriyet ve Eski Misis mahallelerini ziyaret etti. Demirçalı, yapılacak çalışmaları yerinde planladı, mahalle sakinleri ile fikir alışverişinde bulunarak talep ve önerileri ilk ağızdan dinledi.

Ziyaret ettiği tüm mahallelerin imar, yol yapım ve bakım, çok amaçlı sosyal alan, oyun parkı yapım ve düzenleme çalışmaları konusunda halkın taleplerini dinleyen ve ekiplerin çalışma alanlarını yerinde inceleyen Başkan Demirçalı, "Yüreğirli hemşerilerimizin hizmetlerimizle alakalı görüş ve fikirlerini almak, taleplerini ilk ağızdan duymak amacıyla mahalle ziyaretlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Bu kapsamda bugün 8 mahallemizi ziyaret ederek mahalle sakinlerimizle bir araya geldik. Vatandaşlarımıza çalışmalarımızı anlatıp dilek ve önerilerini dinledik. Bizi bağrına basan, her gittiğimiz yerde büyük bir heyecanla karşılayan tüm hemşerilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kırsal bölgelerdeki mahallelerimize sağladığımız hizmetler artarak devam edecek" şeklinde konuştu.

Başkan Demirçalı'nın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalar ve hizmetleri için teşekkür etti. - ADANA