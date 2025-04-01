Bayırköy Belde Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, belde pazarını ziyaret ederek pazarcı esnafıyla bir araya geldi.
Pazarcıların taleplerini dinleyen ve durumları hakkında bilgi alan Başkan Dilsiz, esnafa bol kazançlar ve hayırlı işler dileyerek moral verdi. Gerçekleşen ziyaret sonrası Başkan Dilsiz, bölgede bulunan esnafları tek tek dolaşarak, esnafların sorunlarını dinledi. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Başkan Dilsiz, Bayırköy Pazarcılarıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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