Yazıcıoğlu ve Arkadaşları Anıldı

Büyük Birlik Partisi Genel Merkezinde şehadetlerinin 16. yılında şehit Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları için düzenlenen anma programına katılan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Şehit Liderimize ve yol arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun inşallah" dedi.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları için düzenlenen 'Hakk'a Adanmış Bir Millet Sevdası' anma programına katıldı. Başkan Şenol Dinç, "Büyük Birlik Partisi Genel Merkezinde şehadetlerinin 16. yılında şehit Muhsin Yazıcıoğlu başkanımız ile onunla birlikte şehadete yürüyen yol arkadaşları Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, İsmail Güneş, Murat Çetinkaya ve Kaya İstektepe'yi hayır ve özlemle yad ettik. Şehit Liderimize ve yol arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun inşallah. Programı düzenleyen Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici nezdinde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - SAKARYA