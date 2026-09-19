Başkan Doğan vatan için kanlarını akıtan kahraman gazileri unutmadı

Merkez Efendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

19 Eylül Gaziler Günü'nde gazilerin yanında olduğu belirten Başkan Doğan mesajını iletti; "Vatanımızı bizlere kazandıranlar, bu toprakları vatan yapanlar, bu uğurda şehit ve gazi olanlardır. Bu topraklar için canını hiçe sayarak şehit olmayı göze olan gazilerimize teşekkürü bir borç bilirim. Bugün bize şehitlerimize ve gazilerimize olan vefa borcumuzu bir nebzede olsa sunmak için bir fırsat veriyor. Vatanımızın birliği ve bütünlüğü için kendilerinden vazgeçen gazilerin her zaman yanındayım. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk'e gazi ve mareşal unvanı verilişinin yıl dönümünü ve gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlamanın gurunu yaşıyoruz" dedi.