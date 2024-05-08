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Başkan Durbay dolunun zarar verdiği alanları inceledi

MANİSA - Şehzadeler ilçesinde etkili olan hava muhalefeti nedeniyle zarar gören üreticilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Gülşah Durbay, üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti, sorunları dinledi ve çözüm yolları üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Şehzadeler'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen dolu yağışı ilçede tarım ve bahçe ürünlerinde ciddi zararlara yol açtı. Zararları tespit etmek ve çiftçilere destek olmak amacıyla harekete geçen Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hava muhalefetinden zarar gören üreticilerle bir araya geldi, geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Durbay'a ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcısı Yenal Yıldırım da eşlik etti.

Yaşanan sorunları doğrudan üreticilerden dinleyen Başkan Durbay, zararın boyutunu değerlendirdi ve çözüm yolları üzerinde fikir alışverişinde bulundu. Üreticilerin talep ve önerilerini de dikkate alan Başkan Durbay, belediye olarak yapılacak destek ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Doludan en çok etkilenen Yeniharmandalı Mahallesinde bağ ve tarlaları yerinde inceleyen Başkan Durbay, "Üreticilerimizin yaşadığı zorlukları paylaşmak ve çözüm bulmak için buradayız. Belediye olarak üreticilerimizin her zaman yanındayız ve ihtiyaç duydukları desteği sağlamak için elimizden geleni yapacağız." dedi.