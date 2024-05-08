Başkan Durbay dolunun zarar verdiği alanları inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Durbay dolunun zarar verdiği alanları inceledi

Şehzadeler ilçesinde etkili olan hava muhalefeti nedeniyle zarar gören üreticilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Gülşah Durbay, üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti, sorunları dinledi ve çözüm yolları üzerine görüş alışverişinde bulundu.

08.05.2024 20:48  Güncelleme: 21:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Durbay dolunun zarar verdiği alanları inceledi

MANİSA - Şehzadeler ilçesinde etkili olan hava muhalefeti nedeniyle zarar gören üreticilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Gülşah Durbay, üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti, sorunları dinledi ve çözüm yolları üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Şehzadeler'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen dolu yağışı ilçede tarım ve bahçe ürünlerinde ciddi zararlara yol açtı. Zararları tespit etmek ve çiftçilere destek olmak amacıyla harekete geçen Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hava muhalefetinden zarar gören üreticilerle bir araya geldi, geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Durbay'a ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcısı Yenal Yıldırım da eşlik etti.

Yaşanan sorunları doğrudan üreticilerden dinleyen Başkan Durbay, zararın boyutunu değerlendirdi ve çözüm yolları üzerinde fikir alışverişinde bulundu. Üreticilerin talep ve önerilerini de dikkate alan Başkan Durbay, belediye olarak yapılacak destek ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Doludan en çok etkilenen Yeniharmandalı Mahallesinde bağ ve tarlaları yerinde inceleyen Başkan Durbay, "Üreticilerimizin yaşadığı zorlukları paylaşmak ve çözüm bulmak için buradayız. Belediye olarak üreticilerimizin her zaman yanındayız ve ihtiyaç duydukları desteği sağlamak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Kaynak: İHA

Hava Muhalefeti, Gülşah Durbay, Çiftçilik, Tarım, Hava Durumu, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Durbay dolunun zarar verdiği alanları inceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:58 Türkiye, Arabistan ve Afrika’dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor Türkiye, Arabistan ve Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor
19:41 Ekonomide taşlar yerine oturuyor Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye’yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor Ekonomide taşlar yerine oturuyor! Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor
19:36 Ayşe Ateş’in iddianameye alınmayan ifadesi ortaya çıktı Ayşe Ateş'in iddianameye alınmayan ifadesi ortaya çıktı
19:15 Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı
16:05 Adliyenin Seçil Erzan’ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım Adliyenin Seçil Erzan'ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım
21:06 Transfer için şartı var Semih Kılıçsoy’u isteyen kulüplerin işi artık daha zor Transfer için şartı var! Semih Kılıçsoy'u isteyen kulüplerin işi artık daha zor
20:22 Tolunay Kafkas’tan Feghouli’ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var Tolunay Kafkas'tan Feghouli'ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var
19:05 Galatasaray’ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı Galatasaray'ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı
19:02 Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın kentle ilgili 2 önemli projesini duyurdu Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın kentle ilgili 2 önemli projesini duyurdu
18:31 Hizbullah İsrail Savunma Bakanı’nın ziyaret ettiği askeri üssü füzelerle hedef aldı Hizbullah İsrail Savunma Bakanı'nın ziyaret ettiği askeri üssü füzelerle hedef aldı
18:23 Ameliyat olalı daha 1 ay bile olmamıştı Oosterwolde, takımla çalışmalara başladı Ameliyat olalı daha 1 ay bile olmamıştı! Oosterwolde, takımla çalışmalara başladı
17:35 Batman’da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi Batman'da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 21:39:54. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Durbay dolunun zarar verdiği alanları inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement