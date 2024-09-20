Başkan Durbay, Kuşlubahçe Mahallesi\'nde ATM Hizmete Açtı

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Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Kuşlubahçe Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşarak, talepleri dinledi ve mahallenin ihtiyaç duyduğu ATM'yi hizmete açtı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Kuşlubahçe Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek mahalle sakinlerinin talep ve isteklerini dinledi. Başkan yardımcıları ile birlikte mahalleyi ziyaret eden Başkan Durbay, mahalledeki eksiklikleri yerinde inceleyerek vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerileri sundu. Ziyaret sırasında Kuşlubahçe Mahallesi'nin uzun zamandır ihtiyaç duyduğu ATM'yi de hizmete açan Başkan Durbay, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Açılış sonrası yaptığı konuşmada, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları hızlandırarak hayata geçirmeye devam edeceğiz. Kuşlubahçe Mahallesi'nin talep ettiği ATM de bunlardan biriydi" dedi.

Vatandaşlar, Başkan Durbay'a ziyaretlerinden ve mahalleye kazandırılan hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ileterek, sorunlarının çözülmesi noktasında belediyenin gösterdiği ilgiden memnuniyetlerini dile getirdiler. - MANİSA