Başkan Durgut, Esnaf ve Vatandaşlarla Bayram Sohbeti Yaptı

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Kapalı Pazaryeri'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Gerçekleşen ziyarette Başkan Durgut, pazarcı esnafının talep ve önerilerini dinledi, hayırlı işler temennisinde bulundu. Vatandaşlarla da sohbet eden Durgut, geçmiş bayramlarını kutladı. Ziyaretin ardından konuşan Başkan Durgut, "Bayramlar; birlik, beraberlik ve paylaşma günleridir. Halkımızla bir arada olmak bizler için büyük bir mutluluk" ifadelerini kullandı. - BİLECİK