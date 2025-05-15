Başkan Dursun, Esnafla Gönül Sofralarında Buluşuyor

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, esnafla kahvaltı sofrasında bir araya geldi. Başkan Dursun, ilçeye dair talep ve önerileri de dikkatle dinledi.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, esnafı yalnız bırakmıyor. Başkan Dursun, farklı farklı mahallelerde esnafla kahvaltı sofrasında buluşuyor. İlçeye ve hayata dair keyifli sohbetin gerçekleştiği buluşmalarda esnafın talep ve önerileri de dikkatle dinleniyor.

"Gönül belediyeciliği"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Gönül belediyeciliği esasıyla ilçemizde uzatılmamış el çalınmadık kapı bırakmamak adına 6 yıldır durmadan usanmadan çalışıyoruz. Hizmet kadar önemli bir şey varsa o da komşularımızın gönüllerinde yer edinebilmektir. Komşularımızla her fırsatta bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Esnaf ziyaretlerimizi her zaman gerçekleştiriyorduk. Şimdi de esnafımızla sabahları kurulan gönül sofralarında buluşuyoruz. Hem hayata dair keyifli bir sohbet gerçekleştiriyor hem de ilçemizde yapılacak olan çalışmaları da talep ve önerilere göre şekillendirmiş oluyoruz. Esnafımızla gönül sofralarında buluşmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL