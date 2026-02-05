Başkan Erol: "6 Şubat'ı unutmadık, bir olduk, yaralarımızı birlikte sardık" - Son Dakika
Başkan Erol: "6 Şubat'ı unutmadık, bir olduk, yaralarımızı birlikte sardık"

Başkan Erol: "6 Şubat\'ı unutmadık, bir olduk, yaralarımızı birlikte sardık"
05.02.2026 16:07  Güncelleme: 16:08
Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Erol, yaşanan büyük acının hala tazeliğini koruduğunu vurgulayarak, hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı.

Başkan Erol mesajında şu ifadelere yer verdi;

"6 Şubat, sadece şehirlerimizin değil, yüreklerimizin de derinden sarsıldığı bir tarih olarak hafızalarımıza kazındı. Yüzyılın felaketinde binlerce canımızı kaybettik. Her birinin acısını hala kalbimizde taşıyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize sabır diliyorum. Rabbim ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın."

Depremin ardından milletçe örnek bir dayanışma sergilendiğini ifade eden Başkan Erol, devletin tüm imkanlarıyla ilk andan itibaren sahada olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bu büyük afetin hemen ardından devletimiz güçlü refleksiyle harekete geçmiş; başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum olmak üzere yürütülen çalışmalarla deprem bölgelerinde kapsamlı bir yeniden inşa süreci başlatılmıştır. Hayata geçirilen projelerle şehirlerimiz, 'yüzyılın inşası' anlayışıyla yeniden ayağa kaldırılmakta; kısa sürede temelleri atılan konutlar, kurulan yeni yaşam alanları ve hızla yükselen şehirler milletimizin kararlılığını açıkça ortaya koymaktadır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, depremin ilk gününden itibaren süreci bizzat takip ettiğini hatırlatan Başkan Erol, yapılan çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. Başkan Erol, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi, deprem bölgelerinde hiçbir vatandaşımız yalnız bırakılmamış; devlet-millet el ele anlayışıyla yaralar hızla sarılmıştır. Kalıcı konutlardan altyapı çalışmalarına kadar atılan her adım, vatandaşlarımızın güvenli ve huzurlu bir geleceğe kavuşması adına büyük bir titizlikle hayata geçirilmektedir" ifadelerini kullandı.

Afetlere karşı hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Erol, "Yaşadığımız acılar bizlere bir gerçeği bir kez daha hatırlattı: Tedbir hayat kurtarır. Afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Kaybettiklerimizi unutmadık, unutmayacağız" dedi.

Mesajının sonunda birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Erol, "Millet olarak en zor zamanlarda kenetlenmeyi başardık. Birlik ve beraberliğimiz, her türlü zorluğun üstesinden gelecek en büyük gücümüzdür. Kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle anıyor, geride kalan vatandaşlarımıza sabır diliyorum. Rabbim milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Kestel, Yerel

SON DAKİKA: Başkan Erol: "6 Şubat'ı unutmadık, bir olduk, yaralarımızı birlikte sardık" - Son Dakika
