Başkan Ertürk'ün babası son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Ertürk'ün babası son yolculuğuna uğurlandı

18.07.2022 17:52
Başkan Ertürk'ün babası son yolculuğuna uğurlandı

95 yaşında hayatını kaybeden Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün babası Mehmet Raif Ertürk, sevenlerinin gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

95 yaşında hayatını kaybeden Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün babası Mehmet Raif Ertürk, sevenlerinin gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün 95 yaşındaki babası 8 torun, 4 çocuk sahibi Hacı Mehmet Raif Ertürk, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybetti. Mehmet Raif Ertürk'ün cenazesi ikindi namazına müteakip Pamukören Kurtuluş Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında sevenlerinin gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Cenazeye Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, AK Parti Aydın Milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. - AYDIN

YORUMLAR
500
Başkan Ertürk, babasını kaybetti Başkan Ertürk, babasını kaybetti Son dakika haber: Aydın'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü Son dakika haber: Aydın'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Kaynak: İHA

Metin Ertürk, Kuyucak, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Ertürk'ün babası son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:30 Erdoğan, şartlı NATO üyeliği verilen İsveç ve Finlandiya'ya gözdağı verdi: Gerekli adımlar atılmazsa süreci dondururuz
17:28 Destici'den bomba "asgari ücret" sözleri: İşverenler, çalışanların 1500 lirasını geri istiyor
17:23 Morg çalışanı kadından akılalmaz ifşa! Cesede kedi kıyafeti giydirmek istemişler
17:10 Erdoğan, KYK faizlerinin masaya yatırıldığı Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor
17:04 Artvin'de düzenlenen Karakucak Güreşleri'nde sıra dışı görüntüler! Güreş sırasında hakemin yere serilmesi görenleri şaşkına uğrattı
16:55 KYK borcu olan milyonların gözü kabine toplantısında! Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
16:37 Dişisinin kutuya hapsedildiğini gören horozdan zeka dolu hamle! Çubukları tek tek kaldırıp kapağı açtı...
16:26 Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel evlendi! En çok gelinliğin fiyatı konuşuldu
16:22 Şarkıcı Emir Can İğrek'in Galatasaray marşı söylediği anlar taraftarların büyük beğenisini topladı
16:12 ATM'den para çektiği anları paylaşan Mustafa Sarıgül, tespitlerine bir yenisini daha ekledi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 17:58:40. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Ertürk'ün babası son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement