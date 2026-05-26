Başkan Görgel: "8 bin 250 küçükbaş, 200 büyükbaş hayvan satışta"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında canlı hayvan pazarında incelemelerde bulunarak, vatandaşların sağlıklı, hijyenik ve huzurlu bir bayram geçirmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, hayvan pazarında esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Canlı hayvan pazarında açıklamalarda bulunan Başkan Görgel, hayvan sahipleri ve esnaftan olumlu geri dönüşler aldıklarını belirterek, her yıl daha iyi şartlar oluşturmak için yoğun çaba gösterdiklerini ifade etti.

Şehrin farklı noktalarının yanı sıra komşu illerden de üreticilerin hayvanlarını getirerek alıcılarla buluşturduğunu kaydeden Başkan Görgel, "Hayvan sahipleri ve esnaflarımızın bu noktada iyi dileklerini almak, olumlu görüşlerini duymak bizleri fazlasıyla memnun ediyor. İnşallah her geçen yıl daha iyi şartlar oluşturmak için büyük bir gayret sarf ediyoruz. Canlı hayvan borsamızda 37 büyükbaş, 37 küçükbaş hayvan satış yerimiz bulunuyor. Şehrimizin dört bir yanından ve komşu şehirlerden üreticilerimiz gelerek burada alıcılarla buluşuyor. Hijyenik bir ortam oluşturabilmek adına tüm daire başkanlıklarımız yoğun bir şekilde çalışıyor. Kurban Bayramı'nda vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamaması için hem burada hem de şehrimizin her noktasında gerekli planlamaları yaptık" dedi.

Canlı hayvan pazarında hayvan sayısını da bildiren Başkan Görgel, "Canlı hayvan pazarında 8 bin 250 küçükbaş ve 200 büyükbaş hayvan bulunuyor. Kesim ücretlerimiz küçükbaş için bin 500 TL, büyükbaş için ise 7 bin 500 TL olarak belirlenmiş durumda. Ulaşım noktasında vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ciddi bir gayret içerisindeyiz. 26 Mayıs'a kadar bulunduğumuz pazara ücretsiz seferlerimiz vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Güzergahlara ilişkin ayrıntılar internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden takip edilebilir. Bayram hazırlıkları kapsamında Büyükşehir Belediyesi otobüslerimiz bayram boyunca ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinden Kapıçam Şehir Mezarlığı'na da ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek. Toplu kullanım alanlarında ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerine yönelik tüm planlamalarımız tamamlandı. Bayram boyunca sağlık şartlar uygun bir ortam sağlamak için sahada olacağız. Vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik ve huzurlu bir bayram geçirmesi temel önceliğimiz. Valiliğimiz, emniyet birimlerimiz ve tüm daire başkanlıklarımızla koordinasyon içerisindeyiz. Bayram hazırlıkları kapsamında ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah huzurlu, sağlıklı ve ailelerimizle birlikte güzel bir bayram geçirmeyi temenni ediyoruz" diye konuştu.

Kahramanmaraş Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran, canlı hayvan pazarı satış noktasında üreticilerin hayvanlarının yüzde 80'inin satıldığını ifade etti. Canlı hayvan pazarında hayvanların büyük bölümünün satıldığını belirten Uyduran, "Üreticimiz ve esnaflarımız adına burada satış yapan esnaf ve üreticilerimiz için oldukça verimli, güzel bir bayram dönemi geçiyor. Elhamdülillah, hayvanların yaklaşık yüzde 80'i satıldı. İşler iyi, Kurban Bayramı bereketli geçiyor. Rabbim nice bayramlara erişmeyi nasip etsin inşallah. Bizim en mutlu olduğumuz noktalardan biri ise deprem yaşamış bir şehir olmamıza rağmen vatandaşlarımızın buraya yoğun ilgi göstermesi oldu. Bağış noktasının yanı sıra halkımızın akın akın gelmesi bizleri çok mutlu etti" dedi. - KAHRAMANMARAŞ