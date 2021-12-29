Başkan Güler: "Ulaşım ağını ileriye taşıyoruz" - Son Dakika

Köşk Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Çiftlik ve Cumayanı mahallelerinde bordür ve kilitli parke taşı döşeme çalışması gerçekleştiriyor.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'in talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek yapılan programlar çerçevesinde ilçe genelindeki bozuk yollar onarımdan geçiyor. Ekiplerin çalışmaları mahalle sakinlerince memnuniyetle karşılanıyor. Belediyenin çalışmaları konusunda değerlendirmelerde bulunan ve ulaşımın önemine vurgu yapan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; "Modern kentleşmenin önemli bir parçası olan ulaşım, insanların, hem toplumsal, hem de bireysel yaşamı açısından bir gereksinim ve zorunluluktur. Bu nedenle ulaşıma önem veriyoruz. 28 mahallemizde vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için ekiplerimiz yapılan program çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz yol düzenleme ve yenileme çalışmalarıyla ilçemizdeki ulaşım ağını ileriye taşıyoruz. Köşk Belediyesi olarak müreffeh bir yaşam için, ayrım gözetmeksizin hemşehrilerimizin hak ettiği standartları ilçemizde sağlama gayretimiz devam edecek" dedi.

Yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren Cumayanı ve Çiftlik Mahallesi sakinleri ise Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'e ve belediye ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN