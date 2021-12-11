Başkan Işık: "Yoncalı Spor Tesisleri 19 Mayıs 2022 tamamlanacak" - Son Dakika

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Yoncalı Mahallesi sınırları içinde imalat çalışmaları devam eden ve futbol takımlarının kamp yapabilecekleri, şehirdeki takımların yeni sahalara kavuşacakları spor kompleksini inceledi.

Kütahya Belediyesi'ne ait 25 dekarlık arsanın Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne tahsis edildiğini ifade eden Başkan Işık, yapılan ihale sonucunda sahaların imalatlarının tamamlandığını söyledi.

Bin kişilik tribün kapasiteli 113x76 metre boyutlarında nizami çim saha ile birlikte, 60x40 metre boyutlarında iki antrenman sahasının tamamlandığını söyleyen Başkan Işık, "Sahalarımızda çimlerin ekim ve bakım işlemleri devam ediyor. 6 takımın aynı anda futbol oynayabileceği sahalarda, 6 soyunma odası ve diğer sosyal tesislerin inşaatı devam ediyor. Bir aksilik olmaz ise 19 Mayıs 2022 tarihine tüm kompleks tamamlanacak" dedi.

Kütahya'ya önemli bir tesis daha kazandırıldığını ifade eden Başkan Işık, "Başta yüklenici firmamız olmak üzere, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze, 5 milyon TL'lik ihale bedelini karşılayan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na, valimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burası önemli bir tesis. Bundan sonra bu tesislerin hem antrenman sahası olarak çoğaltılması için 25 dekarlık alanı belediye olarak rezerve ettik. Aynı zamanda konaklama tesislerinin imalatlarının başlama süresi içindeyiz. Bununla ilgili yatırımcılarla görüşmelerimiz devam ediyor. En kısa sürede spor kompleksini konaklama tesisleri ile birlikte, hem sahayı artırarak hem de şehrimizdeki nitelikli yatak kapasitesini çoğaltarak şehrimize kazandırmayı hedefledik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum ve şehrimize hayırlı olsun diyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA