Üye Girişi
Başkan Kaçar'dan rehabilitasyon ve besleme alanında inceleme - Son Dakika

Başkan Kaçar'dan rehabilitasyon ve besleme alanında inceleme

09.02.2022 09:43
Başkan Kaçar'dan rehabilitasyon ve besleme alanında inceleme

Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, beldedeki Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Beslenme Alanı'nda inceleme yaptı.

Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, beldedeki Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Beslenme Alanı'nda inceleme yaptı.

Kaçar, barınaktaki son durum ile ilgili yetkilerden bilgi aldı. Kaçar, ayrıca alanda bulunan sokak hayvanlarını da besledi. Kaçar, Tavşanlı Belediye Rehabilitasyon ve Besleme Alanı'nın en iyi şekilde çalışmalarını sürdürmesi için ellerinden gelen tüm desteği verdiklerini söyledi. - YALOVA

Başkan Kaçar'dan rehabilitasyon ve besleme alanında inceleme

YORUMLAR
500

Sokak Hayvanları, Rehabilitasyon, Mücahit Kaçar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Kaçar'dan rehabilitasyon ve besleme alanında inceleme - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:41 İşten çıkarılmasına kızan kadın, yöneticilerinin fotoğraflarını ve numaralarını eskort sitesinde paylaştı
09:29 Halil Falyalı cinayetiyle alakalı bir kişi gözaltına alındı
09:28 Düğünde twerk yapmak istedi! Eteği açılınca ne yapacağını şaşırdı
09:11 Survivor All Star'da heyecan dorukta. 20.bölümde Acun Ilıcalı, kavga eden Yunus Emre'ye resti çekiyor
09:10 Mersin'in TEM otoyolunda yolcu otobüsü tıra çarptı!
09:07 Elektrik faturalarını düşürmek için masadaki 3 formül! Hangisi hayata geçecek?
08:53 Berfu Yenenler isyan etti: Elektrik içmişiz bu ay herhalde
01:41 Özge Gürel ile aşk yaşayan Serkan Çayoğlu'ndan evlilik açıklaması geldi: Hazırlık aşamasındayız
08:47 Naci Görür yine uyardı: İstanbul depreminde Avrupa yakası daha fazla tahrip olacak
03:58 Kazdağları'nda mahsur kalan 21 kişi için kurtarma çalışmaları devam ediyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 09:49:11. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Kaçar'dan rehabilitasyon ve besleme alanında inceleme - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement