Başkan Karabacak: "O tarihi geceyi hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız" - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Karabacak: "O tarihi geceyi hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız"

14.07.2022 12:04
Başkan Karabacak: "O tarihi geceyi hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız"

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, "6 yıl önce, Türkiye'de bir daha darbe yapılamayacağını bütün dünyaya ilan edildiği o tarihi geceyi hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, "6 yıl önce, Türkiye'de bir daha darbe yapılamayacağını bütün dünyaya ilan edildiği o tarihi geceyi hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde bir açıklama yapan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, "15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde aziz milletimiz omuz omuza hareket ederek hain işgal girişimine karşı cenk ederek destan yazmış, yürekleri vatan sevgisiyle çarpan esnaf ve sanatkarlarımız ise üzerimize düşeni tüm görevi yerine getirerek milli bir duruş sergilemiştir. Üzerinden geçen 6 yıla rağmen yaşanan hain ve alçak girişime karşı öfkemiz dinmemiştir. Aziz milletimiz, birlik ve beraberlik içinde büyük bir demokrasi zaferine imza atmış, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, devletimiz ve milletimizin ferasetiyle FETÖ'ye karşı kararlı bir duruş sergileyerek darbe girişimi bertaraf etmiştir. Unutulmamalıdır ki, hiçbir zaman cumhuriyet ve rejim düşmanlarına bu mukaddes topraklarda devletimizi ve aziz vatanımızı ele geçirme fırsat ve imkanı tanınmayacak, milletimiz de ülkesine ve devletine canı pahasına sahip çıkmaya devam edecektir. Dün olduğu gibi bugün ve her zaman aziz milletimiz ve ahilik gelenek ve kültüründen gelen esnaf sanatkarlarımız da ülkesine ve devletine canı pahasına sahip çıkacaktır. Ülkemiz üzerinde kötü emel besleyenler hiçbir zaman heveslenmesinler çünkü Türkiye Cumhuriyeti ilelebet hep var olacak, hiçbir güç bizim birlik ve beraberliğimizi bozamayacaktır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün 6. yılında 84 meslek odamız, 60 bin esnaf ve sanatkarımız adına, hain terör örgütü FETÖ'yü bir kez daha lanetliyoruz. Üzerinden 6 yıl geçmiş olmasına rağmen, acıları kalbimizde taze olan ve hiçbir zaman unutmayacağımız gibi, unutulmasına da müsaade etmeyeceğimiz 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin, esnaf ve sanatkarlarımızın yazmış olduğu destanın yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzü tebrik ediyorum. O tarihi geceyi hiçbir zaman unutmamak ve unutturmamak için Mevlana Meydanında gerçekleştirilecek olan 15 Temmuz anma gününde vatandaşlarımıza 5 bin adet Türk Bayrağı dağıtacağız" dedi. - KONYA

YORUMLAR
500
MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Öz: '15 Temmuz'u unutturmayacağız' MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Öz: '15 Temmuz'u unutturmayacağız' '15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak boynumuzun borcudur' '15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak boynumuzun borcudur'
Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Karabacak: 'O tarihi geceyi hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:58 İspanyollar duyurdu! Lionel Messi'nin sözleşmesindeki detay PSG'lileri çok üzecek
11:44 Bülent Arınç'tan dikkat çeken 15 Temmuz çıkışı: Meydanlara gidecektim, istihbarat geldi
11:23 Taksici ve arkadaşı, ücret yüzünden tartıştıkları yolcuyu sokak ortasında tekme tokat dövdü
11:21 Galatasaray'ın gol silahı Mbaye Diagne: Türkiye'deki en iyi forvet benim
11:14 Siyez buğdayı Afyonkarahisar'da vatandaşın yüzünü güldürmeye başladı! Her ay 100 dane veriyor
11:07 Oyuncu Demet Özdemir, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu
11:02 Hırsızlar, yakalanınca ev sahibi kadından yalvararak özür diledi
10:34 Adana'da fuhuş tuzağı! 16 yaşındaki kızla cinsel ilişkiye girmek için gittiği evde gasp edildi
10:30 Nadide Sultan sırrını açıkladı: Alişan'la beraber okuldan atıldık
10:10 Cristiano Ronaldo'ya astronomik maaş teklifi! Dünya yıldızı Suudi Arabistan'a gitmeyi düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 12:14:54. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Karabacak: "O tarihi geceyi hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement