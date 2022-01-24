Başkan Karataş: "Vatandaşımızın mağduriyeti bitene kadar çalışacağız" - Son Dakika

Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş, ilçenin kar yağışından olumsuz etkilendiğini belirterek, "Vatandaşımızın mağduriyeti bitene kadar gerekirse dinlenmeden çalışacağız" dedi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde hasar tespit çalışmaları sürüyor. AK Parti Hatay Milletvekili ve Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Yayman, Hassa'da vatandaşın zararının karşılanacağını belirterek, "Hassa'ya elektrik verilmesi çok önemli. Zira içme suyu kuyulardan su çekilerek veriliyor Hassa'da. Elektrik kesik olunca su verilemediği için ilçedeki HATSU birimine 6 adet jeneratör verildi, su sağlanması için. Ben de Enerji Bakanımızı arayarak, ilçeye kesintisiz elektrik verilmesi konusunda destek istedim. Kar yağışının afete dönüşmesi, ilçede tarımı da, hayvancılığı da sekteye uğrattı. Zeytin ağaçları kırıldı, ağıllar, ahırlar yıkıldı, evler zarar gördü. Tam da bu noktada devlet, millet için vardır diyerek Valimiz Rahmi Doğan ile birlikte vatandaşı yalnız bırakmadık" dedi.

Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş ise, "İlçemiz çok zor bir süreçten geçiyor. Burada hepimiz seferber olmuş durumdayız. Ancak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız burada yok. Bize zor dönemimizde yardımcı olan başta sayın Valimiz Rahmi Doğan ve Milletvekilimiz Hüseyin Yayman olmak üzere Hassa Kaymakamı Ahmet Korkmaz'a, AFAD, HATSU, Enerjisa personellerine, MHP Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'ya, İlçe Başkanımız Cafer Sarı'ya ve tüm belediye personellerimize teşekkür ediyor, tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha iletiyorum. Biz tüm gücümüzle vatandaşın yanındayız. Vatandaşımızın mağduriyeti bitene kadar gerekirse dinlenmeden çalışacağız" dedi. - HATAY