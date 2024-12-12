Başkan Kaya, Sınıf Başkanı Şengül Özer'in Davetini Kırmadı - Son Dakika
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Başkan Kaya, Sınıf Başkanı Şengül Özer'in Davetini Kırmadı

Başkan Kaya, Sınıf Başkanı Şengül Özer\'in Davetini Kırmadı

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, 4. sınıf öğrencisi Şengül Özer'in sınıf başkanı seçilmesi üzerine yaptığı daveti kabul ederek İzzet Ayaydın İlkokulu'nu ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya gelen başkan, onlara hediyeler vererek samimi bir buluşma gerçekleştirdi.

12.12.2024 09:39  Güncelleme: 09:41
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İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, sınıf başkanı seçilince belediye başkanını sınıflarına getireceği sözünü veren 4. sınıf öğrencisi Şengül Özer'in isteğini kırmadı ve küçük öğrencinin başkan seçilmesi üzerine sınıfı ziyaret ederek öğrenciler ile bir araya geldi.

Ziyaret, 4-G Sınıf Başkanı Şengül Özer'in daveti üzerine Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan İzzet Ayaydın İlkokulu'nda gerçekleşti. Başkan Kaya 4-G sınıfı öğrencileriyle bir araya geldi.

Sınıf başkanı seçilince Başkan Kaya'yı sınıflarına getireceği vaadinde bulunan Şengül Özer, başkan seçilmesinin ardından Başkan Kaya'ya gelerek sınıflarına davet etti. Küçük öğrenciyi kırmayan Başkan Kaya'nın ziyareti ile öğrenciler belediye başkanları ile buluşurken, sınıf başkanı da sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı. Başkan Kaya'yı çok sevdiğini dile getiren Özer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Kaya'ya isteğini kırmadığı için teşekkür etti.

Başkan Kaya, sınıfa girişinde öğrencilerin sevgi dolu karşılamasıyla karşılaştı. Öğrencilerle sohbet eden, onlara hediyeler veren Başkan Kaya, ziyarete ilişkin, "Cumhuriyet Mahallemizde İzzet Ayaydın İlkokulu 4-G Sınıfı öğrencilerimizden Şengül Özer sınıf başkanı seçilmesi halinde bizleri sınıfına getireceğine dair arkadaşlarına söz vermiş. Biz de değerli başkanımızın sözünü yerine getirmesini sağlayarak sevgili öğrencilerimizi sınıflarında ziyaret ettik. Güne aydınlık geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımızın gülen yüzleri ve kalplerinin sıcaklığı ile başlamanın mutluluğunu yaşadık. Onlarla birlikte olmak, onların mutlu olmaları, eğitim ve öğretim hayatlarında başarılı olabilmeleri için var gücümüzle çalışmak en öncelikli görevimiz. 4-G sınıfımızın güzel öğrencileri ile birlikte geleceğin aklı hür, vicdanı hür nesilleri olacak tüm çocuklarımızı gözlerinden öpüyor, eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin ardından Başkan Kaya, misafirperverliklerinden dolayı okul yöneticilerine ve öğretmenlere teşekkür etti. Ziyaret, öğrenciler ve Başkan Kaya'nın toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Kaya, Sınıf Başkanı Şengül Özer'in Davetini Kırmadı - Son Dakika

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