Başkan Kedi'nin Zafer Hikayesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Kedi'nin Zafer Hikayesi

Başkan Kedi\'nin Zafer Hikayesi
04.07.2026 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da FİP hastalığını yenen Başkan, sahibinin fedakarlığıyla hayata döndü ve sağlıklı yaşama kavuştu.

Bursa'da FİP hastalığına yakalanan ve yaşama şansı çok düşük olduğu söylenen "Başkan" isimli kedi, sahibinin büyük fedakarlığıyla hayata tutundu. Tedavi masraflarını karşılayabilmek için atını satan Şule Özcan'ın duygulanarak anlattığı mücadele, bugün Başkan'ın denizde yüzdüğü ve Uludağ'da kar üzerinde kaydığı görüntülerle mutlu bir hikayeye dönüştü.

Bursa'da yaşayan Şule Özcan'ın iki yaşındayken sahiplendiği "Başkan" isimli kedi, kısa süre sonra ölümcül seyreden FİP hastalığına yakalandı. İlk kez bir kedi sahiplendiğini belirten Özcan, aldığı haberle büyük bir yıkım yaşadığını söyledi.

Başkan'ın hastalığını öğrendiğinde tedavisi olmadığının söylendiğini ifade eden Özcan, "Onu sahiplendiğimde birlikte uzun yıllar yaşayacağımızı düşünüyordum. Bana 'Yakın zamanda ölecek' dediklerinde dünyam başıma yıkıldı. Pandemi dönemiydi ve gerçekten çok zor günler geçirdik" dedi.

Hastalık için yurt dışından temin edilen ilacın küçük bir umut olduğunu anlatan Özcan, "Bir şişesi yaklaşık 150 dolardı ve 84 gün boyunca kullanması gerekiyordu. Sadece ilaç değil, tedavi sürecinin tamamı çok büyük masraf oldu. Masrafları karşılayabilmek için atımı satmak zorunda kaldım" diye konuştu.

Başkan'ın hastalık nedeniyle kısa sürede büyük kilo kaybı yaşadığını belirten Özcan, "Başkan ıslak FİP'ti. İki hafta içerisinde 5,9 kilodan 3,5 kiloya düştü. Her gün kilosunu takip ediyordum. Veterinerler, 'Belki bir sabah uyandığında Başkan ölmüş olabilir' diyordu. Bu yüzden onunla geçireceğim her dakika benim için çok kıymetliydi" ifadelerini kullandı.

Yaşadıkları zorlu sürecin kendisini değiştirdiğini dile getiren Özcan, "Ben daha önce hiç böyle bir kayıp korkusu yaşamamıştım. Bu süreç bana hayatın ve sevdiklerimizin değerini öğretti. Bütün işimi gücümü bırakıp sadece ona odaklandım. Veterinerimiz ve ailemle birlikte elimizden gelen her şeyi yaptık" dedi.

Başkan'ın ömrünün çok kısa kaldığına inandığı için onu bir an bile yalnız bırakmak istemediğini anlatan Özcan, tedavi süreci boyunca gittiği her yere kedisini de götürdü. Birlikte at çiftliğinde vakit geçiren ikili, denizde birlikte yüzdü, Uludağ'da karın tadını çıkardı.

O günleri anlatan Özcan, "Serbest dalış organizasyonunda güvenlik dalgıcı olarak görev yapıyordum. Tekneden bizi yüzerken görünce bir anda suya atladı. Önce korktum ama sahile kadar yüzdü, güneşlendi ve ardından tekrar tekneye doğru yüzerek geri geldi. O an herkes çok şaşırdı" dedi.

Uludağ'da geçirdikleri zamanın da unutulmaz olduğunu belirten Özcan, "Karın üzerine çıkıp dolaşıyor, sonra geri gelip ısınıyordu. Bir gün onu kucağıma alıp birlikte karda kaydık. Çok hoşuna gitti, bir daha inmek istemedi" ifadelerini kullandı.

Aylar süren tedavi, yoğun bakım ve sahibinin bir an olsun eksik etmediği sevgi sayesinde Başkan, hastalığı yenmeyi başardı. Veterinerlerin yaşaması için umut vermediği kedi, bugün 8 yaşında ve sağlıklı bir yaşam sürdürüyor. Bir zamanlar son günlerini birlikte geçirmek için çıktıkları yolculuklar ise artık ikilinin birlikte kurduğu mutlu hayatın en güzel hatıraları olarak hafızalarda yer alıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yaşam, Yerel, Bursa, kedi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Kedi'nin Zafer Hikayesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kars’ta İranlı kuryenin midesinden 571 gram metamfetamin çıktı Kars'ta İranlı kuryenin midesinden 571 gram metamfetamin çıktı
BM Genel Merkezi önünde kendini ateşe verdi BM Genel Merkezi önünde kendini ateşe verdi
Devlet üniversitesi kafeteryası da listeye girdi ’Adana Kebap’ diye bakın ne yedirmişler Devlet üniversitesi kafeteryası da listeye girdi! 'Adana Kebap' diye bakın ne yedirmişler
İran Hamaney’e veda ediyor Türkiye’den isimler de törende İran Hamaney'e veda ediyor! Türkiye'den isimler de törende
“Evde çalınır“ diye yanında taşıdığı 400 gram altını pazarda çaldırdı "Evde çalınır" diye yanında taşıdığı 400 gram altını pazarda çaldırdı
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı 40 kişi hayatını kaybetti Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 40 kişi hayatını kaybetti

09:38
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu Erdal Beşikçioğlu’ndan sürpriz karar
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar
09:22
Seri tacizcinin yeni vukuatı Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
Seri tacizcinin yeni vukuatı! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı İşsizlik Sigortası Fonu’nda oran yüzde 50’ye çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı
08:19
Şahan Gökbakar’dan Deniz Göktaş’ın tutuklanmasına tepki
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki
08:02
İran Devrim Muhafızları’nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı
İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı
07:46
Trump’ın Ankara programı netleşti İşte ilk durağı
Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 10:14:48. #.0.3#
SON DAKİKA: Başkan Kedi'nin Zafer Hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.