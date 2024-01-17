Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Mehmet Kocaispir\'i Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak tebliğ etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'i telefonla arayarak, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğunu tebliğ etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir'i telefonla arayarak, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğunu tebliğ etti. Erdoğan, "Yüreğir'deki başarılarını Adana için de bekliyoruz. Adana Büyükşehir Belediyesi'ni istiyoruz" derken, Başkan Kocaispir de, "Efendim, sizi mahcup etmeyeceğiz. 1 Nisan sabahı, Adana'nın anahtarını size teslim edeceğiz" diye cevap verdi.

AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Bize layık görülen bu görevi de başarıyla yerine getirmek için, ekibimizle, halkımızla birlikte gece gündüz çalışarak, layıkıyla yerine getireceğiz. 1 Nisan sabahı Adana Büyükşehir Belediyesi'nin anahtarını Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim edeceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan adaylığını öğrenen Başkan Kocaispir'in resmi adaylığı, yarın Ankara'da ilan edilecek. - ADANA