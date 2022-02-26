Başkan Mahçiçek'ten 'Nazlı'ya doğum günü sürprizi - Son Dakika
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Başkan Mahçiçek'ten 'Nazlı'ya doğum günü sürprizi

26.02.2022 15:24
Başkan Mahçiçek'ten 'Nazlı'ya doğum günü sürprizi

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 2016 yılında bölücü terör örgütlerince düzenlenen bombalı saldırı sonucu şehit olan Polis Memuru Duran Melemir'in 7 yaşına giren kızı Nazlı'ya doğum günü sürprizi yaptı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 2016 yılında bölücü terör örgütlerince düzenlenen bombalı saldırı sonucu şehit olan Polis Memuru Duran Melemir'in 7 yaşına giren kızı Nazlı'ya doğum günü sürprizi yaptı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne ait servis aracının geçişi sırasında bölücü terör örgütlerince düzenlenen bombalı saldırı sonucu şehit olan Polis Memuru Duran Melemir'in kızı Nazlı Melemir, 7 yaşına girdi. Nazlı'nın doğum günü olduğunu öğrenen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise sürpriz bir doğum günü planladı. Başkan Mahçiçek, üzerinde 'İyi ki doğdun Nazlı'm' yazısı ve Nazlı'nın fotoğrafının yer aldığı doğum günü pastasıyla Şehit Melemir'in eşi Mine ve kızı Nazlı'nın oturduğu evi ziyaret etti. Kapıyı açan Nazlı, Başkan Hanefi Mahçiçek'i ve mumları yanan pastayı görünce şaşkınlık yaşadı. 'İyi ki doğdun Nazlı' nidaları eşliğinde pastayı kesen Nazlı'nın mutluluğu yüzünden okundu. Pasta kesiminin ardından Nazlı'ya çeşitli hediyeler veren Başkan Mahçiçek, okul hayatı ve hobilerine ilişkin sohbet etti.

"Şehitlerimizin emanetlerini hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız"

Burada devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurgulayan Başkan Mahçiçek, "Şehidimiz Duran Melemir'in kızı Nazlı'mıza 7 yaşına girmesi sebebiyle doğum günü sürprizi yaptık. Vatan için şehit olan kahramanlarımızın emaneti olan yavrularımızın tamamını çok seviyoruz. Onikişubat Belediyesi olarak şehidimizin anısını her zaman yaşatıyoruz, yaşatmaya da devam edeceğiz. Onların bize emaneti olan çocuklarımızı da hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Devletimiz ve milletimiz, her daim yanınızdadır, bütün şehitlerimize minnettardır. Nazlı kızımıza bir kez daha nice mutlu sağlıklı yıllar diliyorum" şeklinde konuştu.

Şehidin eşi Mine Melemir de devlet yetkililerin kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını belirterek, Başkan Mahçiçek'e doğum günü sürprizi için teşekkürlerini iletti.

Ziyarette Başkan Mahçiçek'e, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman, şehit eşleri Sibel Duygal ve Leyla Yenigül ile gazi Mehmet Ali Küpeli ve Onikişubat Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Serhat Gümüş de eşlik etti. - KAHRAMANMARAŞ

Başkan Mahçiçek'ten 'Nazlı'ya doğum günü sürprizi
Başkan Mahçiçek'ten 'Nazlı'ya doğum günü sürprizi
Başkan Mahçiçek'ten 'Nazlı'ya doğum günü sürprizi

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Hanefi Mahçiçek, Terör, Şehit, Doğum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Mahçiçek'ten 'Nazlı'ya doğum günü sürprizi - Son Dakika


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