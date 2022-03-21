Başkan Oktay ulu çınarları unutmadı - Son Dakika

Marmaris Belediyesi İkinci Bahar Huzurevi sakinleri baharı kahvaltıyla karşıladı. Belediye başkanı Oktay, "Sizler bizim ulu çınarlarımızsınız, lütfen kendinize çok iyi bakın" ifadesini kullandı.

Marmaris Huzurevi Derneği, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle huzurevi sakinlerini kahvaltıda ağırladı. Çamlı köyünde düzenlenen kahvaltıya Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da katıldı. Huzurevi Derneği'nin ev sahipliği yaptığı buluşmada pandemi nedeniyle uzun süredir dışarı çıkmayan huzurevi sakinleri güneşli havanın tadını çıkardı.

Bir yıl içinde hayatını kaybeden huzurevi sakinlerinden Altan Karındaş ve Mithat Demokan'ı anan Belediye Başkanı Oktay, "2 yıldır pandemiyle mücadele ediyoruz. Bu süreçte sizler çok büyük özveri gösterdiniz. Aylarca dışarı çıkmadınız, huzurevinin içinde ve bahçesinde vakit geçirdiniz. Çok şükür ki korona vakası olmadan bugünleri atlattık. Ama tedbirleri elden bırakmıyoruz. Sizin sağlığınız için ziyaretçi almamaya devam ediyoruz. Çünkü sağlığınız bizim için her şeyden önemli" diye konuştu.

Başkan Yardımcısı Ali Zağlı ile birlikte huzurevi sakinleri ile tek tek sohbet eden Oktay, "Sizler bizim ulu çınarlarımızsınız, lütfen kendinize çok iyi bakın" ifadesini kullandı. - MUĞLA