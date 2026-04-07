Başkan Özcan'dan Şenkaya'nın 108'nci kurtuluş yıl dönümü mesajı
Başkan Özcan'dan Şenkaya'nın 108'nci kurtuluş yıl dönümü mesajı

07.04.2026 09:47  Güncelleme: 09:48
Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, Şenkaya'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 108'nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Özcan, "Şenkaya'nın kurtuluşu bir son değil, milli dirilişin zirvesidir" dedi.

Şenkaya'nın 1916 yılında Rus işgali altına girdiğini hatırlatan Başkan Özcan, 7 Kasım 1917'de gerçekleşen Bolşevik İsyanı sonrası Rusların bölgeden çekildiğini, ardından ilçenin Ermeni işgaline maruz kaldığını ifade etti. Özcan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Milis güçler ile 3. Ordu'ya bağlı Kazım Karabekir Paşa kumandasındaki 9. Kafkas Kolordusu, 7 Nisan 1918 tarihinde Ermenileri yenilgiye uğratarak Şenkaya'nın kurtuluşunu sağlamıştır. Bugün Şenkaya'mızın kurtuluşunun 108'nci yıl dönümünü idrak ediyoruz. Atalarımız, 1877 Osmanlı-Rus Savaşı'nın ardından 40 yıl süren esaret ve sömürge dönemini yaşamış, Rusların çekilmesiyle birlikte Ermeni zulmü ve katliamlarına maruz kalmıştır. 70 köyde beş binden fazla insanın katledildiği bu süreçte, büyük acılar yaşanmıştır. Ancak 108 yıl önce atalarımız, tek yürek olarak; tek vatan, tek bayrak ve millet anlayışıyla, ezanını susturmadan eşsiz bir kahramanlık sergileyerek ilçemizi düşman işgalinden kurtarmıştır.

Geçmişini bilmeyen milletlerin geleceği tehlikededir. Bu nedenle genç nesillerin, tarihini en ince ayrıntısına kadar öğrenmesi büyük önem taşımaktadır. Özellikle Sarıkamış Harekatı'nda kahramanlarımızın Ruslara karşı verdiği amansız mücadele ve eksi 40 derecede yaşanan büyük fedakarlıklar unutulmamalıdır. Zorlu hava koşullarında savaşan Türk askeri, muharebenin sonuna kadar direnerek dayanıklılık, itaat ve mücadele azminin en güçlü örneklerini ortaya koymuş, şehitlik mertebesine ulaşan vatan evlatları milletimizin bağrına emanet edilmiştir. Kara Fatma ve Nene Hatun'un gösterdiği cesaret ve kararlılık da düşmanın püskürtülmesinde önemli rol oynamıştır.

7 Nisan, Şenkaya için varoluş ile yok oluş arasındaki ince çizgidir. Bu vatan, yedi düvel tarafından yok edilmek istenmiş ancak milletimiz esareti asla kabul etmemiştir. İstiklal ve istikbal uğruna canını feda eden bir milletin mirası bugün bizlere onur vermektedir. Vatanına, bayrağına, milletine ve ezanına duyduğu bağlılıkla şehit olan ecdadımız, esaret yerine ölümü tercih ederek şehitliği bir şeref madalyası olarak görmüştür.

Bizlere düşen görev, şehit kanlarıyla sulanan bu topraklarda aynı kararlılıkla yolumuza devam etmektir. Birlik ve beraberliğimizi koruyarak, gençlerimizin daha çok çalışmasını ve eğitime önem vermesini sağlamalıyız. İlçemizde eğitim seferberliği başlatan Baş Öğretmen Hüseyin Köycü'yü ve tüm eğitimcilerimizi de rahmetle anıyorum.

Bu vesileyle, Şenkaya'nın 108'nci kurtuluş yıl dönümünü kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, bayrağımızı bayrak, toprağımızı vatan yapan ve Allahuekber Dağları'nın zorlu şartlarında vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 11:15:28.
