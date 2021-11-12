Başkan Özcan şehit aileleri ile bir araya geldi - Son Dakika

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Şehit Aileleri Derneği Nazilli Şubesi tarafından düzenlenen hayır programına katıldı.

Altıntaş Mahallesi'nde bulunan dernek binası önünde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak şehitler için dua edildi. Şehit yakınları ile sohbet ederek taleplerini dinleyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Katkı sunan herkesten Allah razı olsun. Bu mübarek günde herkesi bir araya getirdiniz. Bu coğrafyanın ortak değerlerinden birisi bu hayır etkinlikleri. Çok teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin. Şehitlerimiz Allah katında en değerli noktadalar. İnşallah rabbim bizleri onların şefaatine nail eyler" diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Şehitliğin herkes tarafından saygı duyulması gereken kutsal bir mertebe olduğunu dile getiren Şehit Aileleri Derneği Nazilli Şube Başkanı Jale Keskin, "Bildiğimiz gibi tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de zorlu bir süreçten geçiyor. Şehit Aileleri Derneğimizle birlikte şehitlerimiz için güzel bir hayrımız olsun istedik. Sağ olsun bizleri yalnız bırakmadılar. İnşallah bundan sonra çok daha güzel yıllarımız olsun. Bütün dernekler üye sayılarını artırmak için uğraşır. Dileriz bizim sayımız hiç yükselmesin. Önümüzdeki yıllarda hiç şehidimiz olmasın. Şehit annelerimiz, babalarımız var. Onların hepsini çok seviyoruz. Onlarda bizi kendi evlatları yerine koydular. Allah onlara uzun ömürler versin. Bu vatan hepimizin. Allah milletimize zeval vermesin" diye konuştu. - AYDIN