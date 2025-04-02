Başkan Özdemir'den Avrupa Konseyi’nde Türkiye Vurgusu - Son Dakika
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Başkan Özdemir'den Avrupa Konseyi’nde Türkiye Vurgusu

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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Avrupa Konseyi Genel Kurulu'nda Türkiye'nin mazlum halklara sahip çıkan en güçlü ülke olduğunu vurguladı ve Batı'nın insan hakları eleştirilerini eleştirdi.

02.04.2025 13:09  Güncelleme: 13:12
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Başkan Özdemir'den Avrupa Konseyi Genel Kurulu'nda Türkiye vurgusu

NİĞDE - Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin 48. Genel Kurulu'nda dünyanın birçok yerinde ezilen halkların yanında duran tek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, "Bizi eleştirenler, önce kendi insan hakları karnelerine bakmalı" dedi.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 48. Genel Kurulu'nda konuşan Başkan Özdemir, Türkiye'nin mazlum halklara sahip çıkan en güçlü ülke olduğunu vurgularken, Batı dünyasına da insan hakları konusunda mesaj verdi. Özdemir, Türkiye'nin sadece sözde değil, fiiliyatta da insan haklarını savunan bir ülke olduğunu belirterek, " Suriye'de yerinden edilen halklara kim kapısını açtı? Afganistan'da kim zor durumda kalan insanlara sahip çıktı? Dünyanın birçok yerinde ezilen, yıpranan halkların yanında duran tek ülke Türkiye oldu" dedi.

Türkiye'nin demokrasi, hukuk ve bağımsız yargı ilkeleriyle büyük bir devlet olduğunu vurgulayan Özdemir, Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekerek, Avrupa'daki sessizliği de eleştirdi. Özdemir, "Bugün Filistin'de bir soykırım yapılıyor. Buna karşı kim ses çıkarıyor? Hiç kimse. Ama dimdik duran, adaletsizliğe karşı çıkan, mazlumların yanında olan tek ülke yine Türkiye. Filistin'de yaşanan insanlık dramına ses yükselten Türkiye'yi insan hakları konusunda eleştirenler, önce kendi vicdanlarına bakmalı. Batı'nın çifte standardına karşı Türkiye'nin duruşu net. Türkiye Cumhuriyeti, gücünü demokrasisinden, hukuk düzeninden ve Millet Meclisi'nin

iradesinden alan büyük ve güçlü bir devlettir. Bizi eleştirenler, önce kendi insan hakları karnelerine bakmalı" ifadelerine yer verdi.

(ST-EK-CC-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Özdemir'den Avrupa Konseyi’nde Türkiye Vurgusu - Son Dakika

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