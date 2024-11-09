Başkan Özdoğan: "Atatürk\'ü rahmet ve minnetle anıyoruz"

Yerel

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Başkan Özdoğan, Atatürk'ün Türk milletine kazandırdığı Cumhuriyet değerlerine sahip çıkarak, geleceğe emin adımlarla ilerlemenin önemine dikkat çekti.

Başkan Özdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine önderlik ederek, büyük bir azim ve kararlılıkla Cumhuriyetimizi kurmuştur. Atatürk, milletimizin bağımsızlık yolundaki inancını güçlendirmiş, ulusal egemenlik ve özgürlük ilkeleriyle Türkiye Cumhuriyeti'ni sağlam temeller üzerine inşa etmiştir. Bugün, 10 Kasım'da O'nu bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet, sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda bir milletin yeniden doğuşunun simgesidir. Bizler, Hacılar Belediyesi olarak, Atatürk'ün ilke ve değerlerini yaşatmak ve O'nun gösterdiği muasır medeniyet seviyesine ulaşmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gençlerimize miras bıraktığı bu değerleri en iyi şekilde geleceğe taşıma sorumluluğumuzu her zaman yüreğimizde hissediyoruz. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Ruhları şad olsun." - KAYSERİ