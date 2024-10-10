Başkan Özdoğan'dan müjde; Kent Müzesi açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Özdoğan'dan müjde; Kent Müzesi açılıyor

Başkan Özdoğan\'dan müjde; Kent Müzesi açılıyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçenin geçmişini gün yüzüne çıkartacak olan Kent Müzesi'nin açılışı için geri sayıma geçildiğini duyurdu.

10.10.2024 15:21  Güncelleme: 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçenin geçmişini gün yüzüne çıkartacak olan Kent Müzesi'nin açılışı için geri sayıma geçildiğini duyurdu. Başkan Özdoğan, müzenin Hacılar'ın tarihini ve kültürel mirasını yansıtacak önemli bir mekan olacağını belirtti.

Başkan Özdoğan, açılması planlanan Kent Müzesi'ni Hacılar'a kazandırmanın heyecanı içinde olduklarını belirtti. Başkan Özdoğan, proje ile ilgili şu bilgileri verdi: "Daha önce Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci kardeşimizin adını verdiğimiz kültür merkezimizdeki fuaye alanında kısmen sergileyebildiğimiz Hacılar'ımızın kültürüne ve geçmişine ait görüntüleri, burada oluşturduğumuz yaklaşık 150 metrekarelik alanı kent müzesi haline getirdik. Bu şekilde daha kapsamlı bir müze oluşturduk."

Yeni müzenin, ilçenin tarihi ve kültürel zenginliklerini gözler önüne sereceğini vurgulayan Başkan Özdoğan, "Burada Hacılarımızın tarihini, geçmişini, kültürünü yansıtmaya çalışacağız. Gerek yazılı basın, gerekse geçmişteki kültürel yayınları hemşerilerimizin kullandığı bir kısım eşyalarla birlikte sergileyerek vatandaşlarımızın geçmişi tanımasına katkıda bulunmak için çalışmalarımız sürmekte. Projelerimiz arasında olan kent müzesini inşallah yakın bir zamanda açacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum," diye konuştu.

Vatandaşlar ve ziyaretçiler, Hacılar Kent Müzesi sayesinde ilçenin zengin tarihi ve kültürel mirasını daha yakından tanıma fırsatı bulacak. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, bu projenin hemşerilerinin geçmişine daha iyi bir ışık tutacağını ve kültürel bilinci artıracağını da belirtti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bilal Özdoğan, Belediye, Hacılar, Kültür, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Özdoğan'dan müjde; Kent Müzesi açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:44 13 gündür haber alınamayan Rojin’in başörtüsü bulundu 13 gündür haber alınamayan Rojin'in başörtüsü bulundu
16:34 Basın toplantısına damga vuran an Ne anlama geldiğini hemen açıkladı Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı
16:04 Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış
15:20 Bakanlık, Köfteci Yusuf’u “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar“ listesine ekledi Bakanlık, Köfteci Yusuf'u "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine ekledi
15:16 Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti
00:48 2 kız öğrenciye tecavüz girişimi iddiası şehri ayağa kaldırdı 2 kız öğrenciye tecavüz girişimi iddiası şehri ayağa kaldırdı
00:03 3 gün önce derbiye çıkan milli futbolcu evinin yüzme havuzunda ölü bulundu 3 gün önce derbiye çıkan milli futbolcu evinin yüzme havuzunda ölü bulundu
23:21 Adı Galatasaray ile anılan Osayi-Samuel, iddialara son noktayı koydu Adı Galatasaray ile anılan Osayi-Samuel, iddialara son noktayı koydu
23:21 Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
23:17 Beyaz Saray’dan Netanyahu’nun “Lübnan yeni bir Gazze olabilir“ çıkışına sert tepki Beyaz Saray'dan Netanyahu'nun "Lübnan yeni bir Gazze olabilir" çıkışına sert tepki
23:10 Mavi dil hastalığı görülen mahalle karantina altına alındı Mavi dil hastalığı görülen mahalle karantina altına alındı
22:49 Beşiktaş’ta Anderson Talisca sesleri Beşiktaş'ta Anderson Talisca sesleri
22:48 Türkiye’nin Çernobili’nde test yaptılar, sonuç sanılandan çok daha kötü çıktı Türkiye'nin Çernobili'nde test yaptılar, sonuç sanılandan çok daha kötü çıktı
22:01 Benfica efsanesi, Kerem Aktürkoğlu’nun bir sonraki takımını açıkladı Benfica efsanesi, Kerem Aktürkoğlu'nun bir sonraki takımını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 17:10:59. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Özdoğan'dan müjde; Kent Müzesi açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.