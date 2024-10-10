Başkan Özdoğan\'dan müjde; Kent Müzesi açılıyor

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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçenin geçmişini gün yüzüne çıkartacak olan Kent Müzesi'nin açılışı için geri sayıma geçildiğini duyurdu. Başkan Özdoğan, müzenin Hacılar'ın tarihini ve kültürel mirasını yansıtacak önemli bir mekan olacağını belirtti.

Başkan Özdoğan, açılması planlanan Kent Müzesi'ni Hacılar'a kazandırmanın heyecanı içinde olduklarını belirtti. Başkan Özdoğan, proje ile ilgili şu bilgileri verdi: "Daha önce Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci kardeşimizin adını verdiğimiz kültür merkezimizdeki fuaye alanında kısmen sergileyebildiğimiz Hacılar'ımızın kültürüne ve geçmişine ait görüntüleri, burada oluşturduğumuz yaklaşık 150 metrekarelik alanı kent müzesi haline getirdik. Bu şekilde daha kapsamlı bir müze oluşturduk."

Yeni müzenin, ilçenin tarihi ve kültürel zenginliklerini gözler önüne sereceğini vurgulayan Başkan Özdoğan, "Burada Hacılarımızın tarihini, geçmişini, kültürünü yansıtmaya çalışacağız. Gerek yazılı basın, gerekse geçmişteki kültürel yayınları hemşerilerimizin kullandığı bir kısım eşyalarla birlikte sergileyerek vatandaşlarımızın geçmişi tanımasına katkıda bulunmak için çalışmalarımız sürmekte. Projelerimiz arasında olan kent müzesini inşallah yakın bir zamanda açacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum," diye konuştu.

Vatandaşlar ve ziyaretçiler, Hacılar Kent Müzesi sayesinde ilçenin zengin tarihi ve kültürel mirasını daha yakından tanıma fırsatı bulacak. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, bu projenin hemşerilerinin geçmişine daha iyi bir ışık tutacağını ve kültürel bilinci artıracağını da belirtti. - KAYSERİ