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Başkan Özdoğan: "Gençler bizim geleceğimiz" - Son Dakika

Başkan Özdoğan: "Gençler bizim geleceğimiz"

05.12.2021 09:21
Başkan Özdoğan: "Gençler bizim geleceğimiz"

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Şükrü Baktır Yatılı Kur'an Kursu öğrencileriyle bir araya geldi.

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Şükrü Baktır Yatılı Kur'an Kursu öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilere nasihatlerde bulunan başkan Özdoğan, "Gençler bizim geleceğimiz, dinimizi tanıyan, bilen, yaşayan gençlerin yetiştiğini görmek bizleri ziyadesiyle memnun ediyor" dedi.

Yatılı Kur'an kursu öğrencileriyle akşam namazını beraber kılan Başkan Özdoğan öğrencilerle sohbet ederek onlara nasihatlerde bulundu. Başkan Özdoğan'a eşlik eden Hacılar İlçe Müftüsü Yusuf Ay, kuran kursunda eğitim gören öğrencilerin ufkunu geliştirmek ve onlara katkı sağlamak adına mesleğinde başarılı kişileri misafir ederek sohbet ettiklerini söyledi. Başkan Özdoğan'a ilçe müftülüğüne verdiklerini katkılarından dolayı teşekkür eden Müftü Ay, "Başkanımız her zaman maddi manevi yanımızda. Bugün de programımızda bizlere ve öğrencilerimize kariyer ve tecrübelerini, belediyemizin çalışmalarını aktaracak, kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan'da Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Gençler bizim geleceğimiz diyen Başkan Özdoğan şöyle konuştu;

"Sizler bizim geleceğimiz, asımın neslisiniz. Dinini, Kur'an'ını bilen, peygamberini seven gençlerimizsiniz. O yüzden sizlerle burada birlikte olmaktan oldukça mutluyuz. Rahmetli Şükrü Baktır amcamızın yaptırdığı böylesine güzel bir Kur'an kursunun ilçemizde olması da ayrıca bir önem arz ediyor."

Hafızlığın güzel bir sıfat olduğuna değinen Başkan Özdoğan, gençlere hayat tecrübesinden bahsederek okumanın önemine değindi. Özdoğan, kendilerine verilen belediyecilik görevini layıkıyla yerine getirme gayretinde olduklarını belirterek, "Biz ilçemiz için elimizden geldiği kadar vazifemizi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Bizlere verilen emaneti hayır dualarıyla yapmak istiyoruz. Bir kimse bulunduğu yerde idareciyse oradaki herkesten sorumludur. Bu yüzdende dinimizi tanıyan bilen yaşayan gençlerin yetiştiğini görmek bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Tüm gençlerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

Etkinlik Kur'an kursu öğrencilerinin soru cevap bölümüyle son buldu. - KAYSERİ

Başkan Özdoğan: Gençler bizim geleceğimiz
Başkan Özdoğan: Gençler bizim geleceğimiz
Başkan Özdoğan: Gençler bizim geleceğimiz
Başkan Özdoğan: Gençler bizim geleceğimiz
Başkan Özdoğan: Gençler bizim geleceğimiz
Başkan Özdoğan: Gençler bizim geleceğimiz

Bilal Özdoğan, Yusuf Ay, Hisarcık, Hacılar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Özdoğan: 'Gençler bizim geleceğimiz' - Son Dakika


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