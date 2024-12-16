Başkan Özdoğan, İş Dünyası ile İşbirliğini Güçlendiriyor

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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; iş dünyası temsilcilerini düzenli olarak ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunuyor. Başkan Özdoğan, bu görüşmelerin hem ekonominin gelişimine katkı sağladığını hem de iş insanlarının taleplerini yakından takip etme imkanı sunduğunu ifade etti.

Sanayiciler ve iş insanlarıyla bir araya gelen Başkan Özdoğan; üretimin ve istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Özdoğan, " Kayseri, sanayisi ve girişimci ruhuyla ülkemizin önemli illerinden biridir. Burada faaliyet gösteren iş insanlarımız, hem ilimizi hem de ülkemiz ekonomisine büyük katkılar sağlamaktadır. Biz de yerel yönetim olarak sanayicilerimizin yanında olmayı, onların sorunlarına çözüm üretmeyi ve destek sunmayı kendimize görev biliyoruz" diye konuştu. Ziyaretlerinde iş insanlarının taleplerini dinleyen ve çözüm odaklı bir yaklaşım sergileyen Başkan Özdoğan, bu ziyaretlerin ekonomik ve sosyal dinamikleri güçlendirdiğine dikkat çekti. Sanayiciler ve iş insanları ise Başkan Özdoğan'ın sık sık kendilerini ziyaret etmesinden ve taleplerini dinlemesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Başkan Özdoğan, iş dünyasına destek olmak adına Hacılar Belediyesi olarak çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek; "Sanayi bölgelerimizde altyapı çalışmalarını güçlendirdik. İlçemizin sanayi ve ticaret potansiyelini artırmak için her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz. Üreten ve istihdam sağlayan bir Hacılar inşa etmek için birlikte çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu ziyaretler ile Başkan Özdoğan, Hacılar'ın ekonomik gelişimine katkı sağlayan sanayi ve ticaret kesimleriyle güçlü bir bağ kurmayı amaçlıyor. Başkan Özdoğan, Hacılar'ın kalkınmasına yönelik ortak projeler geliştirmeye devam edeceklerini vurguladı. - KAYSERİ