Ramazan\'ı Birlikte İdrak Ediyorlar

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, mübarek Ramazan ayının manevi atmosferini vatandaşlarla birlikte idrak etmeye devam ediyor. "Önemli olan gönül sofralarımızda buluşmak, birbirimizin duasını almak" diyen Başkan Özdoğan; Ramazan boyunca farklı kesimlerden vatandaşlarla iftar sofralarında bir araya geliyor.

Ramazan ayında birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştirmek adına Hacılar'da ev ziyaretlerine önem veren Başkan Özdoğan, bu istikamette Gazi Ahmet Ertuğrul ve Hörmet Doğan'ın evlerine misafir oldu. Yapılan bu ziyaretlerde, Ramazan'ın bereketi, paylaşmanın güzelliği ve manevi iklimin önemi üzerine sohbetler edildi. Başkan Özdoğan'ın Ramazan buluşmaları yalnızca ev ziyaretleriyle sınırlı kalmayacak. Ramazan boyunca Hacılar'daki esnaf, öğrenciler, cami cemaatleri, çocuklar, iş insanları, şehit ve gazi aileleri ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar gibi toplumun farklı kesimleriyle de iftar sofralarında bir araya gelecek.

"Ramazan, sadece oruç tutulan bir ay değil, paylaşmanın, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin en güzel şekilde yaşandığı mübarek bir zaman dilimi. Hacılar'da bu manevi atmosferi hep birlikte yaşayarak, kardeşliğimizi ve muhabbetimizi daha da güçlendirmeye devam edeceğiz" diyen Başkan Özdoğan, mübarek Ramazan ayının herkese huzur, bereket ve sağlık getirmesi temennisinde bulundu. - KAYSERİ