Başkan Öztürk belediye personelleri ile bayramlaştı - Son Dakika

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, bayram tatili sonrası ilk mesai gününde belediye personelleri ile bayramlaştı.

Belediye hizmet binası bahçesinde personelleri ile bir araya gelen Başkan Esat Öztürk, herkesi Ramazan Bayramını tebrik etti. Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve çeşitli birimlerde görev yapan personellerin katıldığı bayramlaşma programında tüm çalışanların tek tek elini sıkan Başkan Öztürk, "Biz, birlikte Yahyalı için çalışan kocaman bir aileyiz. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın" dedi. Bayramlaşma programında belediye personellerine hitap eden Başkan Öztürk; Rabbim hepimize ailelerimiz ile birlikte nice nice bayramlar göstersin. Bizim için bu bayram buruk geçti. Park ve Bahçeler Müdürümüz Ahmet Sarıoğlu'nun vefatının üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin. Rabbim ailesine, sevenlerine ve bizlere sabırlar versin. Ahmet kardeşimizin vefatında dostluğu, kardeşliği ve dayanışmayı sergileyen personellerime yürekten teşekkür ediyorum. Yahyalı Belediyesi büyük bir aile, Rabbim kardeşliğimizi ve dayanışmamızı bozmasın. Bizi seven veya sevmeyen, oy veren veya vermeyen çok iyi biliyor ki; Yahyalı Belediyesi çalışıyor. Bir ağaç nasıl dalıyla, budağıyla, köküyle, yaprağıyla bir bütün ise bizde öyleyiz. Hiç kimse kendini küçümsemesin. Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu koca bir ülkeyi kurtarır. Personellerimden rica ediyorum. Tavır ve davranışlarımıza dikkat edelim. Yahyalı Belediyesi'ni temsil ettiğimizi unutmayalım. Vatandaşlarımızdan da buradan bir isteğim. Lütfen sorunlarını direk olarak sosyal medyada yayınlamasınlar. İlk olarak bize ulaştırsınlar. Biz sorunu hemen gidermeye çalışalım. Eğer sorunu gidermezsek o zaman yayınlasınlar. Biz çalışkan bir belediyeyiz. Bu ilçeye hizmet etmeyi hep birlikte seviyoruz. Bu ilçede yapılacak çok işlerimiz var. İnsanlarımızın bizden birçok beklentisi var. Hiç kimse benim için çalışmasın. Allah için, ailesi için, sevdikleri için kısacası bu ilçe için çalışsın. Bayramdan sonra çalışmalarımız hızlı bir ivme kazanacak. Hepinize şimdiden kolaylıklar diliyorum" diye konuştu. - KAYSERİ