Başkan Öztürk'ten encümen üyelerine teşekkür plaketi - Son Dakika
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Başkan Öztürk'ten encümen üyelerine teşekkür plaketi

13.04.2022 00:58
Başkan Öztürk'ten encümen üyelerine teşekkür plaketi

Yahyalı Belediyesi'nde 6 Nisan 2021 ile 4 Nisan 2022 tarihleri arasında encümen üyesi olarak görev yapan meclis üyelerine teşekkür plaketi verildi.

Yahyalı Belediyesi'nde 6 Nisan 2021 ile 4 Nisan 2022 tarihleri arasında encümen üyesi olarak görev yapan meclis üyelerine teşekkür plaketi verildi.

Başkan Esat Öztürk 'ün makamında yapılan encümen toplantısının ardınsan görev süreleri dolan Meral Koşar ve Adem Sarıçiçek' e teşekkür plaketleri Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk tarafından verildi. Plaket takdiminde konuşan Başkan Esat Öztürk; "Encümen belediyelerin karar organlarından biridir. Nisan 2021 meclisinde encümen üyeliğine seçilerek 1 yıl boyunca görevlerini başarıya ile yürüten meclis üyelerimiz Meral Koşar ve Adem Sarıçiçek' e teşekkür ediyorum. Nisan 2022 meclisinde encümen üyeleri olarak seçilen meclis üyelerimiz Abdi Dağcı ve Hacı Baba Lale'yi tebrik ediyorum. Bugüne kadar aldığımız ve alacağımız kararlar ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İmza atmak bir risktir. Attığımız imzaların hesabı hem Allah'a hem de kullarına vermek durumundayız. Bugüne kadar kul hakkını yiyecek bir kararın altına imza atmadık, bundan sonra da atmayız. Aldığımız tüm kararlar bu güzel ilçe için menfaatine yönelik oldu. 1 yıl boyunca beraber çalıştığımı Meral Koşar'a ve Adem Sarıçiçek'e şükranlarımı sunuyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

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Esat Öztürk, Yahyalı, 4 Nisan, Nisan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Öztürk'ten encümen üyelerine teşekkür plaketi - Son Dakika


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