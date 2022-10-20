Başkan Palancıoğlu: "Gürpınar'a doğalgaz hayırlı olsun" - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Palancıoğlu: "Gürpınar'a doğalgaz hayırlı olsun"

20.10.2022 11:48
Başkan Palancıoğlu: "Gürpınar'a doğalgaz hayırlı olsun"

Yoğun gayret ve emekle Gürpınar Mahallesi'ne doğalgaz getirmek için çalıştıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, mahallede ilk doğalgaz boru hattının bağlandığını söyledi.

Yoğun gayret ve emekle Gürpınar Mahallesi'ne doğalgaz getirmek için çalıştıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, mahallede ilk doğalgaz boru hattının bağlandığını söyledi.

Günün koşullarına uygun yaşam standartlarını yükseltmek adına, vatandaşların beklentisi olan doğalgazı sonunda Gürpınar Mahallesi ile buluşturduklarını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi'miz değişiyor ve gelişiyor. Kırsal mahallelerimizde merkezle eş değer olarak değişip gelişiyor. Hizmette ikilik değil bütünlük sağlıyoruz. Yol, park, ağaçlandırma, fırınlar, sosyal tesis gibi hizmetleri bu mahallelerimizle buluşturuyoruz. Melikgazi'mizin her köşesinde iz bırakan projelere imza atıyoruz. Gürpınar'a doğalgaz gelmesi ile ilgili Büyükşehir Belediyemiz, Mehmet Özhaseki Bakanımız, özellikle Kayserigaz bayağı yoğun mesaileri sonucunda nihayet buranın ihalesi yapıldı. Bugün ilk borular döşenmeye başlanıyor. İnşallah buradan Kuruköprü'ye kadar öncelikle ana hatlar bağlanacak daha sonra Gürpınar'ın içindeki hatlar yapılacak. Dolayısıyla Biz Gürpınar'ın hem doğalgaz hattını hem altyapısını yenilemiş olacağız. Tabii doğalgaz demek konfor demek. Bundan dolayı kırsal mahallelerimizde dahil doğalgaza çok yoğun talepler vardı. Sağ olsun Kayserigaz da buraya planlamayı yaptı ve ihalesi bitti. İnşallah kazasız belasız birkaç ay içerisinde buradaki çalışmalar bitecek ve Gürpınar'ında doğalgazını açmış olacağız. Gürpınarlı vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Emeği geçen başta Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki'ye ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Kayserigaz yetkililerine, muhtarımıza ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Mehmet Özhaseki'den CHP'li İBB'ye ajasanlar üzerinden yüklendi: Reklam için 845 milyon lira veriyorlar Mehmet Özhaseki'den CHP'li İBB'ye ajasanlar üzerinden yüklendi: Reklam için 845 milyon lira veriyorlar Başkan Palancıoğlu: 'Gazeteciler halkın gören gözü ve duyan kulağıdır' Başkan Palancıoğlu: 'Gazeteciler halkın gören gözü ve duyan kulağıdır'

Mustafa Palancıoğlu, Mehmet Özhaseki, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Palancıoğlu: 'Gürpınar'a doğalgaz hayırlı olsun' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:11 Shakira'nın yeni şarkısının klibi ve sözleri bomba etkisi yarattı! Kalbinin silahla vurulmasıyla Pique'ye gönderme yaptı
14:36 MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz: VAR açık ve net şekilde gözden kaçan ciddi hatanın peşindedir, daha doğru kararın peşinde değildir
14:11 TFF binasına saldıran şahıslar hakkında hazırlanan fezlekede 285 yıla kadar hapis cezası talep edildi
14:03 Merkez Bankası politika faizini 1,5 puan indirdi: Yüzde 12'den 10,5'e düştü
13:32 Kilosunu 100 bin liraya satılan bitki için dünyanın dört bir yanından Safranbolu'ya turist yağıyor
13:03 Türk Tabipleri Birliği'nin "TSK kimyasal silah kullanıyor" iddiasına MSB'den yanıt: Bu tür mühimmat, TSK envanterinde bulunmamaktadır
12:41 Güzel oyuncu Merve Oflaz'ın kasık dekolteli pantolonu sosyal medyada gündem oldu
12:31 AK Parti'den ve vekillikten istifa eden Eşref Fakıbaba, İYİ Parti'ye katılacağını duyurdu: Meral Akşener ile iki kez görüştüm ve ikna oldum
12:22 AK Parti'den Eşref Fakıbaba'nın istifası sonrası ilk yorum: Açıklaması siyasi değil kişiseldir
14:22 26 yaşındaki İran asıllı Romina Pourmokhtari, İsveç'in en genç bakanı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 15:28:57. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Palancıoğlu: "Gürpınar'a doğalgaz hayırlı olsun" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement