Başkan Palancıoğlu: "Melikgazi Belediyesi olarak her zaman engellilerimizin yanındayız" - Son Dakika
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Başkan Palancıoğlu: "Melikgazi Belediyesi olarak her zaman engellilerimizin yanındayız"

20.05.2022 11:27
Başkan Palancıoğlu: "Melikgazi Belediyesi olarak her zaman engellilerimizin yanındayız"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin Engelliler Haftası kutlamalarına belediye olarak destek olduklarını ve her zaman onların yanlarında olduklarını söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin Engelliler Haftası kutlamalarına belediye olarak destek olduklarını ve her zaman onların yanlarında olduklarını söyledi.

Her zaman engelli öğrenciler ve bireylere destek verdiklerini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Çocuklarımız özel çocuklar. Onlara verilen emekte, sevgide bir başka. Engelli gençlerimize daha çok fırsat verildiği zaman çok başarılı olduklarını görüyoruz. Yeter ki kalplerde engel olmasın. Kendilerine yeten bireyler olmaları, engelsiz bir yaşam sürmeleri adına hepimiz, hep birlikte yardımcı olmalıyız. Toplum olarak engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında aktif olarak yer almalarını sağlamak bizim görevimizdir. Engelleri ortadan kaldırmayı insanlığımızın bir gereği olarak görmeliyiz. Yolların, kaldırımların, yeşil alanların, rampaların, fiziksel mekanların ve belediye otobüslerinin engellilerin faydalanacağı şekilde olması çok önemli. Melikgazi Belediyemiz onlar adına güzel hizmetlerine devam edecektir. Sevgi varsa engel yoktur. Bu özel çocuklarımıza itina ile eğitim veren öğretmenlerimize çok teşekkür eder, bu güzel programda emeği geçen 80. yıl İşitme Engelliler İlk ve Ortaokulu yöneticilerine teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Başkan Palancıoğlu: Melikgazi Belediyesi olarak her zaman engellilerimizin yanındayız
Başkan Palancıoğlu: Melikgazi Belediyesi olarak her zaman engellilerimizin yanındayız
Başkan Palancıoğlu: Melikgazi Belediyesi olarak her zaman engellilerimizin yanındayız
Başkan Palancıoğlu: Melikgazi Belediyesi olarak her zaman engellilerimizin yanındayız

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Palancıoğlu: 'Melikgazi Belediyesi olarak her zaman engellilerimizin yanındayız' - Son Dakika


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