Melikgazi Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle sergiler ziyaret edildi - Son Dakika
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Yerel

Melikgazi Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle sergiler ziyaret edildi

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi ve Melikgazi Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen MELMEK yıl sonu sergisini ve Melikgazi Belediyesi Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitim Müdürlüğü ve KAYMEK iş birliğiyle düzenlenen iki sergiyi ziyaret etti. Başkan Palancıoğlu, sergide emeği geçenlere teşekkür ederek sanatın güzelliğini vurguladı.

09.06.2024 14:32
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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' dolayısıyla Melikgazi Belediyesi ve Melikgazi Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen MELMEK yıl sonu sergisini ve Melikgazi Belediyesi Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitim Müdürlüğü ve KAYMEK iş birliği ile düzenlenen iki sergiyi ziyaret etti.

Birbirinden güzel el emeği, göz nuru ürünlerin görücüye çıktığı sergide emeği geçenlere teşekkür ederek sanatın her şeyi güzelleştirdiğini ifade eden Başkan Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi olarak sanata, kültüre, el becerilerini geliştiren kurslara hayli önem veriyoruz. Melikgazi Belediyemizin Meslek Edindirme Kurslarında birbirinden çeşitli kurslarla vatandaşlarımıza hizmet sağlıyoruz. MELMEK kurslarımız yılın her döneminde yoğun ilgi görüyor. Dikiş- nakış, maraş işi, inci çanta yapımı, bakır rölyef gibi onlarca kursumuzda vatandaşlarımız hem el becerilerini geliştirebiliyor hem de meslek sahibi olabiliyor. Bu kapsamda MELMEK kursiyerlerimiz ve eğitmenlerimiz tarafından yıl boyunca çalışılan el emeği, göz nuru eserler sergide bizleri karşıladı. Melikgazi Belediyemiz fuaye alanda düzenlenen MELMEK sergimiz ziyaretçilere ev sahipliği yaptı. Ardından Kaymek Akademi'de düzenlenen KAYMEK sergisini de ziyaret ederek nakış nakış göz nuruyla süslenen, dokusunda sanat gizleyen ürünleri yakından görme fırsatımız oldu. Bu güzel sergilerde emeği geçen Melikgazi Belediyemiz, Melikgazi Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitim Müdürlüğümüz, MELMEK ve KAYMEK eğitmen ve kursiyerlerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. MELMEK kurslarımızdan faydalanmak isteyen tüm hemşehrilerimizi kurslarımıza bekliyoruz" dedi.

Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitim Merkez Müdürü Hakan Tatlı ise Başkan Palancıoğlu'na sergi ziyaretinde eşlik ederek bu imkanları sağladıkları için kendilerine teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mustafa Palancıoğlu, Sanat, Kültür, Belediye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle sergiler ziyaret edildi - Son Dakika

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