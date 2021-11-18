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Başkan Savran esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi - Son Dakika

Başkan Savran esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi

18.11.2021 08:44
Başkan Savran esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 2000 Evler Mahallesi TOKİ İş Merkezi esnafları ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 2000 Evler Mahallesi TOKİ İş Merkezi esnafları ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi'nin 2022 yılı yatırım programında yer alan altyapı ve üstyapı yatırımları hakkında mahallelerdeki incelemelerini sürdürüyor. Son olarak beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Ersin Erol ile birlikte 2000 Evler Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları çevresinde incelemelerde bulunan Başkan Savran, TOKİ İş Merkezi içerisindeki esnaflar ve mahalle sakinleri ile sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Esnaf ve mahalle sakinlerine 2022 yılında yapacakları altyapı ve üstyapı yatırımları hakkında bilgi vererek istişarelerde bulunan Savran, mahallenin eksikleri konusunda mahalle muhtarı Tuncay Bozkurt'tan da bilgiler aldı.

Savran, "2000 Evler Mahallesi üniversite çevresinde 2022 yılında ciddi bir altyapı ve üstyapı çalışması yapacağız. TOKİ konutlarının da bulunduğu bölgenin özellikle içme suyu konusunda zaman zaman yaşadığı sıkıntılara son vermek için altyapımızı baştan aşağıya yenileyecek ve ilk kez burada yağmur suyu hatlarını oluşturacağız. Bunun yanı sıra dolmuş hatlarının geçtiği tüm yolları sıcak asfalt yaparak yaya kaldırımlarını yenileyeceğiz. Yenileyeceğimiz parkların yanı sıra mahallemize kazandıracağımız yeni park ve spor alanları ile de vatandaşlarımız için yeni yaşam alanları oluşturacağız" dedi. - NEVŞEHİR

Başkan Savran esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi
Başkan Savran esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi
Başkan Savran esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi
Başkan Savran esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi

TOKİ Konutları, Nevşehir, Yatırım, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Savran esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi - Son Dakika


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