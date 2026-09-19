Başkan Sayın’dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Afyonkarahisar Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (AFSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Sayın, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında gazilerin vatan sevgisi, cesaret ve fedakarlığın yaşayan timsalleri olduğunu belirterek tüm gazilerin gününü kutladı.

Sayın, mesajında 19 Eylül'ün milletin bağımsızlık ve vatan uğruna verdiği mücadelenin önemli simgelerinden biri olduğunu ifade ederek, "Bizlere düşen en önemli sorumluluk; aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emaneti olan ülkemize sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, üreterek ve çalışarak Türkiye'nin geleceğine katkı sunmaktır" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere ebediyete irtihal eden gazileri rahmet ve minnetle anan Sayın, hayatta olan gazilere sağlık, huzur ve esenlik dileyerek, "19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.