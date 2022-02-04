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Başkan Şayir, muhtarlara teşekkür plaketi takdim etti - Son Dakika

Başkan Şayir, muhtarlara teşekkür plaketi takdim etti

04.02.2022 11:37
Başkan Şayir, muhtarlara teşekkür plaketi takdim etti

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, muhtarları teşekkür yemeğinde ağırladı.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, muhtarları teşekkür yemeğinde ağırladı.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, geçtiğimiz hafta Dilovası'nda etkili olan kar yağışı sonrası Dilovası Belediyesi karla mücadele ekipleri ile birlikte saha da vatandaşların yoğun kardan etkilenmemeleri ve yolların açık olabilmesi için çalışan muhtarlarla yemekte bir araya geldi.

Muhtarlarla koordineli çalıştıklarını söyleyen Şayir, "Göreve geldiğimiz günden bu yana mahalle muhtarlarımız ile bir ekip halinde gece gündüz demeden Dilovası'nın ve Dilovası halkının geleceği için omuz omuza çalışıyoruz. Birlikte, ortak akılla yürüttüğümüz çalışmaların meyvelerini her geçen gün alıyoruz. Kış mevsimi gereği tüm yurdumuzda olduğu gibi ilçemizde geçtiğimiz haftalarda yoğun kar yağışı etkisinde kaldı. Türkiye genelinde birçok sıkıntıların yaşanmasına neden olan kar yağışında muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla birlik halinde el birliği yaparak ilçemizde herhangi bir sıkıntının yaşanmaması adına güzel bir çalışma ortaya koyduk. Her daim yanımızda olan vatandaşlarımızın sıkıntıları ile dertleşen muhtarlarımıza yaşanan kar yağışı sürecinde vatandaşların mağdur olmaması adına bizlere verdikleri desteklerden dolayı ilçem adına bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantının ardından Başkan Şayir, 12 mahalle muhtarına günün anısına plaket takdim etti. - KOCAELİ

Başkan Şayir, muhtarlara teşekkür plaketi takdim etti
Başkan Şayir, muhtarlara teşekkür plaketi takdim etti
Başkan Şayir, muhtarlara teşekkür plaketi takdim etti

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Hamza Şayir, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Şayir, muhtarlara teşekkür plaketi takdim etti - Son Dakika


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