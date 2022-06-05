Başkan Serkan Acar'dan Güzelhisarlı araştırmacı yazar Cevat Yıldırım'a vefa

Aliağa'nın yaşayan kültür hazinesi Güzelhisar Mahallesi doğumlu emekli öğretmen, araştırmacı yazar Cevat Yıldırım'ın ismi, doğduğu evinin bulunduğu sokağa verildi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın girişimleriyle, kentin tarih araştırmalarına ve kültürüne yaptığı katkıların bir nişanesi olarak, araştırmacı yazar Cevat Yıldırım'ın Güzelhisar Mahallesinde doğup büyüdüğü baba ocağının bulunduğu Çamaltı Küme Evleri Sokağın ismi 'Cevat Yıldırım Sokak' olarak değiştirildi.

İsim değişikliği için tarihi Güzelhisar Mahallesinde yapılan törene Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, yazar Cevat Yıldırım ve ailesi, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Can Gökgöz, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz, Güzelhisar Mahalle Muhtarı Şehavet Kandemir, siyasi partilerin temsilcileri, araştırmacı yazar turizmci Sebahattin Karaca, Atatürkçü Düşünce Derneği Aliağa Şubesi üyeleri, eğitimci şair Nevzat Erkol, yerel şair Bahri Ar ile mahalle sakinleri katıldı.

Yaşarken bir değer, bir efsane olmanın çok zor olduğunu ifade eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Aliağamızın tarihi ve kültürüyle ilgili çok önemli eserlere imza atan Cevat Yıldırım hocamız, Aliağamızın ve bölgemizin önemli değerlerinden bir tanesidir. Cevat Hocamızın tarihimizi ve kültürümüzü geleceğe taşıyacak eserleri okullarımızda ve kütüphanelerimizde yerini aldı. Tarihini ve kültürünü bilmeyen geleceğe ulaşamaz. Aliağamıza, tarihimize ve kültürümüze kazandırdıkları için Cevat Yıldırım hocamıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Güzelhisar'ın Aliağa ve bölge tarihi için çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Eğitimci Yazar Cevat Yıldırım, "Böyle bir onura layık görüldüğüm için çok mutluyum. Aliağa'nın tarihine ve kültürüne yaptığı hizmetlerden dolayı Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tarihi Güzelhisar Mahallesi'nin halkıyla, kültürüyle ve tarihiyle çok özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, "Güzelhisar mahallemiz tarihte olduğu gibi bugün de çok değerli bir bölge. Evliya Çelebi'ye konu olmuş Güzelhisar'ın önümüzdeki günlerde turizm açısından önemli noktalara geleceğine inanıyorum. Eğitimci yazarımız Cevat Yıldırım hocamıza bölge tarihine katkı sunan eserlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Gerçekleştirilen törenin ardından Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa'nın kültür mirasının korunmasına ve kent belleğine katkılarından dolayı Cevat Yıldırım'a hattat yazısıyla işlenmiş özel bir anı plaketi takdim etti. - İZMİR